Dennis Novak rutscht in Wimbledon-Hauptfeld

Dominic Thiem wird bei den All England Tennis Championships in Wimbledon fix nicht der einzige österreichische Vertreter im Männer-Einzel sein: Nach einigen Absagen, zuletzt von Rafael Nadal und David Goffin, rutschte Österreichs Nummer zwei, Dennis Novak, in das Hauptfeld. Der 27-jährige Niederösterreicher wird zum dritten Mal in der “main draw” stehen.

2020 hatte das Turnier wegen der Coronavirus-Pandemie nicht stattgefunden. 2019 scheiterte Novak in Runde eins, nachdem er 2018 nach erfolgreicher Qualifikation und insgesamt fünf Siegen in die dritte Runde eingezogen war. In bisher acht Major-Hauptbewerben für Novak sind jene zwei Siege 2018 an der Church Road die bisher einzigen.

(APA) / Bild: GEPA