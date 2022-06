Dennis Novaks Zweitrundenmatch in Wimbledon am Donnerstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

via

Nach dem überzeugenden Auftakterfolg von Dennis Novak gegen den Argentinier Facundo Bagnis bestreitet der Niederösterreicher am morgigen Donnerstag sein Zweitrundenmatch bei den Wimbledon Championships 2022. Novaks nächster Gegner beim Tennis-Highlight des Jahres ist der Australier Jason Kubler, der in Runde eins den Briten Daniel Evans besiegte. Kann der Österreicher auch gegen die Nummer 99 der Tenniswelt überzeugen und in die dritte Runde einziehen? Die Antwort gibt es im dritten Spiel nach 12:00 Uhr auf Court 16 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

