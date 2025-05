Denver erkämpft sich Entscheidungsspiel gegen Oklahoma

Die Denver Nuggets haben im Kampf um den Einzug ins Play-off-Halbfinale der National Basketball Association (NBA) ein Entscheidungsspiel erzwungen. Mit einem 119:107 gegen Oklahoma City Thunder stellte der Club in der „best of seven“-Serie auf 3:3 und verpatzte dem besten Team der regulären Saison den vorzeitigen Aufstieg. Das siebente Spiel findet am Sonntag statt, Oklahoma hat das Heimrecht. Auf den Sieger warten im Finale der Western Conference die Minnesota Timberwolves.

Den Grundstein zum Sieg in einer lange ausgeglichenen Partie legten die Nuggets mit einem Zwischenspurt Ende des dritten Viertels, als sich Denver binnen zwei Minuten eine Acht-Punkte-Führung erspielte. Im letzten Viertel konnten die Nuggets die Führung relativ ungefährdet verwalten und sogar noch etwas ausbauen. Der dreimalige MVP Nikola Jokic war mit 29 Punkten bester Werfer bei Denver, der Meister von 2023 überzeugte aber vor allem in der Breite. Neben dem serbischen Superstar kamen auch Jamal Murray (25) und Christian Braun (23) auf mehr als 20 Punkte.

(APA)/Beitragsbild: GEPA