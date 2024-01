Denver fügt Boston Celtics erste NBA-Saisonheimniederlage zu

Die Denver Nuggets haben den Boston Celtics in der National Basketball Association (NBA) am Freitag (Ortszeit) deren erste Saison-Heimniederlage zugefügt.

Beim 102:100-Sieg der Gäste glänzten Jamal Murray und Nikola Jokic mit 35 bzw. 34 Punkten. Boston hatte in diesem Spieljahr 20 Heimspiele en suite gewonnen, saisonübergreifend sogar 27. Jayson Tatum hätte die Celtics drei Sekunden vor der Sirene noch in die Verlängerung bringen können, sein Wurf ging aber am Ziel vorbei.

Auf 52 Zähler kam Devin Booker beim 123:109-Auswärtserfolg seiner Phoenix Suns bei den New Orleans Pelicans. Diese dürften Booker liegen, hatte er doch in einem Duell der beiden Teams in der vergangenen Saison gar 58 Punkte erzielt.

Um einiges knapper ging es in Miami zu, wo die Heat den Atlanta Hawks 108:109 unterlagen. Dejounte Murray sorgte für 22 Zähler, er zeichnete zwei Sekunden vor Schluss auch für den siegbringenden Korb verantwortlich.

(APA)/Bild: Imago