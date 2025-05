Denver Nuggets erreichten zweite NBA-Play-off-Runde

Die Denver Nuggets haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA die zweite Play-off-Runde erreicht. Das Team mit Topstar Nikola Jokic gewann am Samstag das entscheidende siebente Spiel der Serie gegen die Los Angeles Clippers in eigener Halle mit 120:101. Nächster Gegner für die Nuggets ist Hauptrundensieger Oklahoma City Thunder.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit legte Denver mit einem starken dritten Viertel (35:19) den Grundstein für den Sieg. Der dreimalige MVP Jokic, der auch in diesem Jahr zu den drei Finalisten für die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler gehört, verpasste mit 16 Punkten, zehn Rebounds und acht Assists nur knapp ein Triple-Double. Punktbester Spieler bei Denver war Aaron Gordon mit 22 Zählern.

Bei den Clippers enttäuschte hingegen Topstar James Harden. Der 35-Jährige erzielte nur sieben Punkte, lieferte aber 13 Assists. Einmal mehr war Kawhi Leonard mit 22 Punkten auffälligster Spieler bei Los Angeles. Für die Clippers war es das dritte Erstrunden-Aus im Play-off in Folge. Um den letzten Platz im NBA-Viertelfinale kämpfen am Sonntag die Houston Rockets und die Golden State Warriors (Stand: 3:3).

