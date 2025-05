Die Denver Nuggets sind am Freitag in der zweiten Playoff-Runde der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA gegen die Oklahoma City Thunder wieder in Führung gegangen.

Die Gastgeber gewannen gegen das beste Team des Grunddurchgangs 113:104 in der Verlängerung und stellten in der „best of seven“-Serie auf 2:1. Im Osten verloren die Indiana Pacers zu Hause gegen die Cleveland Cavaliers 104:126, womit die Gäste nach zwei Heimniederlagen in der Serie auf 1:2 verkürzten.

In Colorado sahen die Fans ein ausgeglichenes Spiel, in dem jeweils die Stars auf beiden Seiten Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit die Chance auf die Entscheidung vergaben. Oklahomas Shai Gilgeous-Alexander kam am Ende auf eher mäßige 18 Punkte und Nikola Jokic für Denver auf 20. Erst in der Verlängerung setzte sich der Gastgeber entscheidend ab: Oklahoma erzielte in den fünf Minuten lediglich zwei Zähler. Für die Nuggets verbuchten vier der fünf Starter 20 Punkte oder mehr. In Indiana war Donovan Mitchell hingegen herausragend, er steuerte 43 Punkte, neun Rebounds und fünf Assists bei.

NBA-Ergebnis vom Freitag – Playoff, 2. Runde („best of seven“)

Eastern Conference: Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers 104:126. Stand in Serie: 2:1

Western Conference: Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder 113:104 n.V. Stand: 2:1

(APA) / Bild: Imago