Depressionen & Drogen: Kyrgios lässt dunkle Zeit hinter sich

Nach seiner Depression und den Selbstmordgedanken kann Tennis-Star Nick Kyrgios (27) mittlerweile sein Leben genießen. „Er weiß endlich zu schätzen, wo er ist“, sagte seine Mutter Norlaila dem Sydney Morning Herald.

Ihr Sohn denke mit seiner Freundin Costeen Hatzi an der Seite auch einmal nicht nur an Tennis. „Das ist das Beste an der ganzen Sache“, sagte sie. Kyrgios steht in Wimbledon erstmals in einem Grand-Slam-Finale.

Vor der Beziehung „war es so schwer für uns, ihn dazu zu bringen, etwas zu unternehmen. Er war froh, in seinem Zimmer zu sitzen und die ganze Zeit Videospiele zu spielen. Seine Schulter tat ihm weh, wenn er so viel spielte“, sagte Norlaila Kyrgios: „In Peking wollten wir, dass er mit uns die Chinesische Mauer entlang läuft. Wer würde das nicht wollen, oder? Aber Nick wollte nicht mitgehen. Er war froh, in seinem Zimmer zu sitzen und etwas zu bestellen, das machte mir Sorgen.“

Wandel nach Selbstmordgedanken, Drogen und Selbst-Verletzungen

Doch mittlerweile habe sich Kyrgios, der 2019 eine dunkle Phase in seinem Leben durchmachte, Selbstmordgedanken hatte, Drogen nahm und sich selbst verletzte, gewandelt. „Wow, das ist jetzt so ein Unterschied“, sagte seine Mutter: „Ich sehe es in seinen Instagram-Stories. Seit den Australian Open dieses Jahr hat er angefangen, einige Dinge zu unternehmen. Weil er jetzt versteht, dass sich das Leben nicht nur um Tennis dreht. Niemand erwartet von ihm, dass er so ist. Man muss sein Leben genießen. Ich bin wirklich froh, dass er das jetzt tut.“

Kyrgios ist seit Ende vergangenen Jahres mit Hatzi zusammen. Nachdem Rafael Nadal (Spanien) verletzungsbedingt nicht zum Halbfinale antreten kann, steht Kyrgios im Endspiel – dort trifft der Australier auf Novak Djokovic oder Cameron Norrie.

