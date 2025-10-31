Der 10. Spieltag der Premier League live auf Sky

Der 10. Spieltag der Premier League am Wochenende live auf Sky Sport

Manchester City gegen AFC Bournemouth im „Match of the Week” am Sonntag ab 17:00 Uhr live – auch in UHD

Burnley empfängt Tabellenführer Arsenal am Samstag ab 15:50 Uhr live

Ebenfalls am Samstag trifft der FC Liverpool auf Aston Villa – ab 20:50 Uhr live

Dazwischen trifft Kevin Danso mit Tottenham Hotspur auf den FC Chelsea – ab 18:20 Uhr live

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Die Premier League live auf Sky Sport

Am kommenden Sonntag empfängt Manchester City den aktuell Zweitplatzierten der Premier League, den AFC Bournemouth, im „Match of the Week“. Das Team von Pep Guardiola liegt derzeit auf dem fünften Tabellenplatz und musste am vergangenen Spieltag eine Niederlage gegen Aston Villa einstecken. Können Erling Haaland und seine Teamkollegen mit einem Erfolgserlebnis antworten? Das Match ist ab 17:00 live zu sehen – auch in UHD.

Einen Tag davor, am Samstag, ist Tabellenführer Arsenal beim FC Burnley gefordert. Die Gunners sind aktuell seit zehn Pflichtspielen ungeschlagen und stehen mit vier Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Bleibt das Team von Mikel Arteta auch im elften Spiel in Folge ungeschlagen? Fans sehen diese Partie live ab 15:50 Uhr.

Anders sieht es beim FC Liverpool aus. Die Reds mussten am vergangenen Wochenende gegen Brentford bereits die vierte Liga-Niederlage in Serie hinnehmen und sind weiterhin auf der Suche nach ihrer Form. Gegen Aston Villa soll die Mannschaft von Arne Slot wieder zurück auf die Siegerstraße finden. Ob ihnen das gelingt, ist ebenfalls am Samstag ab 20:50 Uhr zu sehen.

Am späten Samstagnachmittag empfängt außerdem Tottenham Hotspur mit Kevin Danso den FC Chelsea. Die Spurs stehen auf dem dritten Tabellenplatz und konnten am letzten Spieltag einen Sieg gegen Everton feiern, während sich Chelsea auf dem neunten Tabellenplatz befindet. Wer setzt sich in diesem Duell durch? Das Spiel gibt es ab 18:20 Uhr live.

GOAL RUSH – Alle Tore und alle Highlights live bei Sky

Ab dieser Saison können Sky Zuschauer:innen die Premier League noch intensiver erleben: Für alle, die mehr als ein Einzelspiel sehen wollen, ist die neue Funktion „GOAL RUSH” die zentrale Anlaufstelle, um keine Tore und Highlights mehr zu verpassen. Sky Sport Premier League begleitet die parallel stattfindenden Nachmittags-Partien mit „GOAL RUSH”. Das Topspiel des Nachmittags – an diesem Samstag bestreiten es Nottingham Forest und Manchester United – steht dabei im Mittelpunkt der Übertragung, während über Splitscreen-Einblendungen alle Highlights der anderen Begegnungen wie Tore, Elfmeter und Großchancen mit deutschem Kommentar in Echtzeit gezeigt werden. In „GOAL RUSH“ wird es am Samstag auch die wichtigsten Szenen vom Spiel zwischen Crystal Palace mit Oliver Glasner und dem FC Brentford zu sehen geben. Als zusätzliche Ton-Option wird der englische Originalkommentar (Doppelkommentar) angeboten.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 10. Spieltag der Premier League live bei Sky Sport

Samstag:

15:50 Uhr: FC Burnley – FC Arsenal live auf Sky Sport Mix

15:50 Uhr: „GOAL RUSH – Premier League Konferenz” mit dem Topspiel des Nachmittags Nottingham Forest – Manchester United live auf Sky Sport Premier League

18:20 Uhr: Tottenham Hotspur – FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: FC Liverpool – Aston Villa live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: West Ham United – Newcastle United live auf Sky Sport Austria 5 und Sky Sport Premier League

17:00 Uhr: „Match of the Week” Manchester City – AFC Bournemouth live auf Sky Sport Austria 5, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Montag:

20:50 Uhr: AFC Sunderland – FC Everton live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Bild: Imago