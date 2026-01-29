Der 20. Spieltag der Deutschen Bundesliga am Freitag und Samstag live auf Sky

Im „Tipico Topspiel der Woche“ empfängt der Hamburger SV den FC Bayern München am Samstag ab 17:30 Uhr live

Zuvor am Samstag das Duell zwischen RB Leipzig mit Nicolas Seiwald und Xaver Schlager und dem 1. FSV Mainz 05 mit Stefan Posch und Phillipp Mwene – ab 15:00 Uhr live

Außerdem am Samstag: Christian Ilzer und die TSG Hoffenheim gegen Union Berlin mit Leopold Querfeld und Christopher Trimmel – ebenfalls ab 15:00 Uhr live

Das Duell zwischen dem 1. FC Köln und dem VfL Wolfsburg mit Patrick Wimmer am Flutlicht-Freitag ab 19:30 Uhr live – auch in UHD/HDR und Dolby Atmos

Am Samstag trifft der HSV im „Tipico Topspiel der Woche“ auf den FC Bayern München. Nach dem Unentschieden im Stadtderby gegen den FC St. Pauli steht für die Hamburger das nächste große Duell bevor. Nach der deutlichen 0:5-Niederlage im Hinspiel wollen sich die Hanseaten beim Tabellenführer revanchieren. Gelingt es ihnen, den Münchnern nach deren Niederlage gegen Augsburg am vergangenen Wochenende direkt die zweite Niederlage zuzufügen?

Bereits am Nachmittag kommt es zum Duell zwischen RB Leipzig mit Nicolas Seiwald und Xaver Schlager und dem 1. FSV Mainz 05 mit Stefan Posch und Phillipp Mwene. Die Leipziger kamen im Nachholspiel gegen St. Pauli am Dienstag nicht über ein 1:1 hinaus und müssen in dieser Partie auf den gelbgesperrten Christoph Baumgartner verzichten. Gelingt es ihnen dennoch, die Mainzer zu bezwingen, oder bleiben sie erneut ohne Sieg?

Ilzer empfängt Union mit Querfeld und Trimmel

Außerdem empfängt Christian Ilzer mit der TSG Hoffenheim Union Berlin, bei denen Leopold Querfeld und Christopher Trimmel im Einsatz sind. Die Hoffenheimer konnten ihre letzten vier Spiele in Folge gewinnen, darunter auch das Nachholspiel unter der Woche gegen Werder Bremen, in dem Alexander Prass mit einem Traumtor das 1:0 erzielte. Setzen sie ihre Siegesserie fort und feiern den fünften Erfolg in Serie, oder gelingt den Berlinern nach vier sieglosen Partien endlich wieder ein Sieg?

Der FC Augsburg und Michael Gregoritsch treten nach dem Erfolg über die Bayern in der letzten Woche am Samstag gegen den FC St. Pauli an. Können die Augsburger den Schwung aus diesem Sieg nutzen und erneut drei Punkte holen, oder sammelt St. Pauli wichtige Zähler im Abstiegskampf? Für Werder Bremen mit Romano Schmid, Marco Grüll und Marco Friedl heißt der Gegner am Samstag Borussia Mönchengladbach. Die Bremer warten seit neun Spielen auf einen Sieg, während Gladbach vor vier Runden zuletzt voll punkten konnte.

Der Flutlicht-Freitag mit dem Duell zwischen dem 1. FC Köln und dem VfL Wolfsburg mit Patrick Wimmer

Bereits am morgigen Freitag stehen sich der 1. FC Köln und der VfL Wolfsburg mit Patrick Wimmer gegenüber. Beide Teams mussten am vergangenen Spieltag eine Niederlage hinnehmen und wollen nun schnellstmöglich zurück auf die Siegerstraße. Wer kann sich diesmal durchsetzen und einen vollen Erfolg feiern? Neben der regulären Übertragung wird die Partie auch in UHD/HDR und Dolby Atmos angeboten.

538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga auf Sky Sport

Ab dieser Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Die Deutsche Bundesliga am Wochenende live auf Sky Sport

Flutlicht-Freitag

19:30 Uhr: 1. FC Köln – VfL Wolfsburg live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

Super Samstag:

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: SV Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach live auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: FC Augsburg – FC St. Pauli live auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: RB Leipzig – 1. FSV Mainz 05 live auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: TSG Hoffenheim – 1. FC Union Berlin live auf Sky Sport Bundesliga 5

15:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ Hamburger SV – FC Bayern München live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

Bild: Imago