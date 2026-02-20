Der 27. Spieltag der Premier League am Wochenende live auf Sky Sport

Tottenham Hotspur und Kevin Danso am Sonntag im „Match of the Week“ gegen den FC Arsenal – ab 17:00 Uhr live

Zuvor Oliver Glasner und Crystal Palace gegen die Wolverhampton Wanderers – ab 14:50 Uhr live

Ebenfalls am Sonntag ab 14:50 live die Partie zwischen Nottingham Forest und dem FC Liverpool

Bereits am Samstag empfängt Manchester City Newcastle United – ab 20:50 Uhr live

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Wien, 20. Februar 2026 – Kommenden Sonntag empfängt Tottenham Hotspur mit Kevin Danso im „Match of the Week“ den FC Arsenal zum North London Derby. Die Spurs, bei denen nach der Entlassung von Thomas Frank nun Igor Tudor auf der Trainerbank sitzt, stehen derzeit auf dem 16. Tabellenplatz und benötigen dringend Punkte. Können sie die kleine Schwächephase der Gunners, die in den letzten beiden Ligaspielen nicht über ein Unentschieden hinausgekommen sind, für sich nutzen? Die Antwort auf diese Frage gibt es ab 17:00 Uhr live – auch in UHD.

Bereits am frühen Sonntagnachmittag treffen Oliver Glasner und Crystal Palace auf die Wolverhampton Wanderers. Nach dem Erfolgserlebnis gegen Brighton mussten sich die Eagles zuletzt dem FC Burnley geschlagen geben und wollen nun gegen das Tabellenschlusslicht drei Punkte einfahren. Wolverhampton konnte unter der Woche Tabellenführer Arsenal einen Punkt abknöpfen und reist daher mit zusätzlichem Selbstvertrauen an. Diese Partie ist ab 14:50 Uhr live zu sehen.

Zeitgleich gastiert der FC Liverpool bei Nottingham Forest. Die Reds belegen derzeit den sechsten Tabellenplatz und wollen mit einem Sieg den Anschluss an die Top fünf halten. Die Tricky Trees, bei denen Vitor Pereira nun das Traineramt übernommen hat, warten seit drei Spielen auf einen Erfolg und benötigen dringend Punkte, um sich von den Abstiegsrängen abzusetzen. Ob sie Liverpool bezwingen können, ist ab 14:50 Uhr live zu sehen.

Schon am Samstag trifft Manchester City auf Newcastle United. Für die Cityzens wäre ein Sieg wichtig, um die Schwächephase des FC Arsenal auszunutzen und den Rückstand auf die Tabellenspitze zu verkleinern. Die Magpies möchten nach ihrem Kantersieg gegen den FK Qarabag in der Champions League auch in der heimischen Liga drei Punkte holen. Wer das Spiel für sich entscheiden kann, ist ab 20:50 Uhr live zu sehen.

GOAL RUSH – Alle Tore und alle Highlights live bei Sky

Ab dieser Saison können Sky Zuschauer:innen die Premier League noch intensiver erleben: Für alle, die mehr als ein Einzelspiel sehen wollen, ist die neue Funktion „GOAL RUSH” die zentrale Anlaufstelle, um keine Tore und Highlights mehr zu verpassen. Sky Sport Premier League begleitet die parallel stattfindenden Nachmittags-Partien mit „GOAL RUSH”. Das Topspiel des Nachmittags – an diesem Samstag bestreiten es Aston Villa und Leeds United – steht dabei im Mittelpunkt der Übertragung, während über Splitscreen-Einblendungen alle Highlights der anderen Begegnungen wie Tore, Elfmeter und Großchancen mit deutschem Kommentar in Echtzeit gezeigt werden. Als zusätzliche Ton-Option wird der englische Originalkommentar (Doppelkommentar) angeboten.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 27. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Samstag:

15:50 Uhr: FC Chelsea – FC Burnley live auf Sky Sport Mix

15:50 Uhr: “GOAL RUSH – Premier League Konferenz” mit dem Topspiel des Nachmittags Aston Villa – Leeds United live auf Sky Sport Premier League

18:20 Uhr: West Ham United – AFC Bournemouth live auf Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: Manchester City – Newcastle United live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: AFC Sunderland – FC Fulham live auf Sky Sport Austria 4 und Sky Sport Mix

14:50 Uhr: Nottingham Forest – FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League

14:50 Uhr: Crystal Palace – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 6

17:00 Uhr: „Match of the Week” Tottenham Hotspur – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 4, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Montag:

20:50 Uhr: FC Everton – Manchester United live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Bild: Imago