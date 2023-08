Der 3. Spieltag der deutschen Bundesliga mit Gladbach gegen Bayern live & exklusiv bei Sky

Das „tipico Topspiel der Woche“ am Samstagabend ab 17:30 Uhr mit Tabea Kemme, Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann

Spieltag eins nach dem „Deadline Day“. Kurz bevor die erste Partie am Freitagabend angepfiffen wird, wissen alle Vereine der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga, mit welchem Kader sie mindestens bis zur Winterpause planen können. Gleich fünf Teams sind mit zwei Siegen in die neue Liga-Saison gestartet, acht Mannschaften warten hingegen noch auf den ersten Dreier. Bereits der 3. Spieltag könnte für viele Mannschaften von großer Bedeutung sein, wenn es darum geht, sich vorerst in der Spitzengruppe festzusetzen oder erstmal im Tabellenkeller festzustecken. Sky überträgt am Samstag alle sechs Spiele live und exklusiv zu, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.



Ab 14:00 Uhr stimmen Sky Experte Didi Hamann und Moderatorin Britta Hofmann die Zuschauer:innen auf den Samstag in der Deutschen Bundesliga ein. Der VfB Stuttgart empfängt den SC Freiburg mit Philipp Lienhart und Michael Gregoritsch, der mit dem dritten Sieg im dritten Spiel seine makellose Bilanz ausbauen möchte. Das haben sich auch Bayer Leverkusen, die den punktlosen Aufsteiger aus Darmstadt mit Christoph Klarer und Mathias Honsak empfangen, und der VfL Wolfsburg mit Patrick Wimmer, der bei der TSG Hoffenheim und Florian Grillitsch zu Gast ist, vorgenommen. In den weiteren Begegnungen zwischen Werder Bremen mit Marco Friedl und Romano Schmid und dem 1. FSV Mainz 05 mit Karim Onisiwo und Rückkehrer Phillipp Mwene sowie dem FC Augsburg und dem VfL Bochum mit Kevin Stöger hoffen alle vier Vereine auf den ersten Saisonsieg.



Mönchengladbach gegen den FC Bayern am Samstagabend

Ab 17:30 Uhr begrüßen die Sky Expertin Tabea Kemme, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer:innen zum „tipico Topspiel der Woche“ im Borussia-Park. Dort empfangen die Gladbacher mit Maximilian Wöber den FC Bayern München mit Konrad Laimer und Neo-Sportdirektor Christoph Freund zum 111. Aufeinandertreffen in der Deutschen Bundesliga zwischen den beiden Vereinen und einem der absoluten Klassiker der Liga-Geschichte. In den vergangenen Jahren hatte kein Klub mehr Erfolg gegen den Rekordmeister als die Fohlen-Elf, die in 19 Pflichtspielen seit der Saison 2014/15 eine positive Bilanz (9 Siege, 4 Unentschieden, 6 Niederlagen) aufweisen kann. Seit fünf Pflichtspielen wartet der Rekordmeister auf einen Sieg gegen die Borussia, der letzte Sieg im Borussia-Park liegt bereits viereinhalb Jahre zurück. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.



„Guten Morgen Fans!“ am Samstag- und Sonntagvormittag

Eröffnet wird der erste Samstag der neuen Saison der Deutschen Bundesliga von der Premiere von „Guten Morgen Fans!“, dem Frühstücksfernsehen für Sportfans auf Sky Sport News. Die neue Sendung wird künftig an jedem Bundesliga-Wochenende am Samstag- und Sonntagvormittag auf den anstehenden Fußball- und Sporttag einstimmen, jeweils von 9:00 bis 10:00 Uhr und danach wieder ab 11:00 Uhr bis zum Start des Vorlaufs der 2. Deutschen Bundesliga live. Fußballfans können ab sofort ihren Samstag der Deutschen Bundesliga hier beginnen, dann nahtlos in die Live-Übertragungen der 2. Deutschen Bundesliga und Deutschen Bundesliga übergehen und mit den Topspielen beider Ligen abrunden.



Auch an den übrigen Tagen des Spieltags sowie davor und danach präsentiert Sky Sport das volle Deutsche Bundesliga-Programm. Am Donnerstagabend um 20:00 Uhr blickt Moderator Jan Henkel in der Taktik-Challenge „Matchplan“ mit seinen Gästen dieses Mal auf die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern. Am Freitag meldet sich ab 22:00 Uhr „Deine Vorschau“, in deren Anschluss ab 22:30 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung der Partie zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Heidenheim gezeigt wird.



Am Sonntag ab 16:30 Uhr beginnt „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ mit Yannick Erkenbrecher und Mirko Slomka. Im Verlauf der Sendung werden in „Highlights XXL“ direkt nach Abpfiff ausführliche Zusammenfassungen beider Sonntagsspiele der Deutschen Bundesliga gezeigt, ab 17:30 Uhr die von Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln sowie ab 19:30 Uhr die von Union Berlin gegen RB Leipzig.



Um 18:00 Uhr begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr die Zuschauer:innen zur zweiten Ausgabe der Fußballdebatte „Sky90“, in der unter anderem Sky Experte Didi Hamann zu Gast sein wird.



Komplettiert wird der Spieltag in der Deutschen Bundesliga bei Sky Sport am Montagabend ab 18:30 Uhr von „Glanzparade – Die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner“ sowie der täglichen Berichterstattung auf dem Sportnachrichtensender Sky Sport News.



Das Spitzenspiel der 2. Deutschen Bundesliga HSV gegen Hansa Rostock am Sonntag

Von Freitag bis Sonntag überträgt Sky Sport zudem alle neun Partien der 2. Deutschen Bundesliga live, acht davon exklusiv. Die Höhepunkte des 5. Spieltags sind die Begegnungen von Fortuna Düsseldorf gegen den KSC am Freitag, 1. FC Magdeburg gegen Hertha BSC und 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Nürnberg am Samstag sowie das Spitzenspiel des Tabellenführers Hamburger SV gegen den zweitplatzierten FC Hansa Rostock am Sonntag.



Das Wochenende in der Deutschen Bundesliga bei Sky:



Donnerstag:

20:00 Uhr: „Matchplan“ zu Borussia Mönchengladbach – FC Bayern München auf Sky Sport News

Freitag:

12:00 Uhr: „Deadline Day“ auf Sky Sport News



18:00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga 1 bis 3



21:00 Uhr: „Meine Geschichte – das Leben von Tim Kleindienst“ auf Sky Sport Bundesliga



22:00 Uhr: „Deine Vorschau“ auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga



22:30 Uhr: „Highlights XXL“ mit Borussia Dortmund – 1. FC Heidenheim auf Sky Sport Bundesliga



Samstag:

9:00 Uhr: „Guten Morgen Fans!“ auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga

12:30 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 2 bis 5

14:00 Uhr: „tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga



15:15 Uhr: VfB Stuttgart – SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen – SV Darmstadt 98 auf Sky Sport Bundesliga 3

15:15 Uhr: SV Werder Bremen – 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 4

15:15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim – VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 5

15:15 Uhr: FC Augsburg – VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga 2



17:30 Uhr: „tipico Topspiel der Woche“ Borussia Mönchengladbach – FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20:00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live mit dem Topspiel 1. FC Kaiserslautern – 1. FC Nürnberg auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

21:15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga



Sonntag:

9:00 Uhr: „Guten Morgen Fans!“ auf Sky Sport News



13:00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 4

16:30 – 20:15 Uhr: „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ auf Sky Sport Bundesliga

16:45 – 17:15 Uhr: „100% Fußball“ auf Sky Sport Bundesliga



17:30 – 18:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln



18:00 – 19:30 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“ auf Sky Sport Bundesliga



19:30 – 20:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit 1. FC Union Berlin – RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga



23:00 Uhr: „Bundesliga kompakt“ auf Sky Sport Bundesliga



Montag:

18:30 Uhr: „Glanzparade – die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner“ auf Sky Sport Bundesliga

