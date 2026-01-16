Der 7. Spieltag der UEFA Champions League live auf Sky Sport Austria

Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer am Dienstag zu Gast bei Tottenham Hotspur und Kevin Danso ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Didi Hamann kommentiert die Partie des BVB aus dem Stadion in London an der Seite von David Eder

Zudem am Dienstag Inter Mailand gegen den FC Arsenal und Real Madrid gegen AS Monaco live & exklusiv bei Sky

Am Mittwoch empfängt Bayern München mit Konrad Laimer Union Saint-Gilloise ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Außerdem am Mittwoch im Einsatz: Slavia Prag gegen den FC Barcelona und Newcastle United gegen PSV Eindhoven – live & exklusiv bei Sky

Die Experten in der Königsklasse: Am Dienstag begrüßen Jan Age Fjörtoft & Adi Hütter die Zuseher:innen während am Mittwoch Andreas Herzog und Thorsten Fink im Studio-Einsatz sind

Analyse-Experte Marko Stankovic versorgt Fans an beiden Spieltagen mit Einblicken in die Spielzüge der Spitzenteams

Sky Sport Austria zeigt 17 der 18 Spiele am siebenten Spieltag der UEFA Champions League live und exklusiv – einzeln und in der Original Sky Konferenz

Heimat der UEFA Champions League: 185 Matches der Königsklasse live bei Sky

Streame die UEFA Champions League live mit Sky X

Die Königsklasse ist zurück! In der kommenden Woche greifen Europas Topklubs wieder ins Geschehen ein: Am Dienstag empfängt Tottenham Hotspur Borussia Dortmund, während der FC Arsenal auswärts bei Inter Mailand antritt. Am Mittwoch stehen das Duell zwischen Bayern München und Union Saint-Gilloise sowie das Gastspiel des FC Barcelona bei Slavia Prag auf dem Programm. Sky überträgt 17 der 18 Spiele des siebenten Spieltags in der Ligaphase live & exklusiv – einzeln und in der Original Sky Konferenz.

Tottenham Hotspur gegen Borussia Dortmund und Marcel Sabitzer am Dienstag in der UEFA Champions League live & exklusiv bei Sky

Am kommenden Dienstag reist Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer nach London zu Tottenham Hotspur mit Kevin Danso. Beide Teams stehen aktuell punktgleich in der Tabelle. Während die Londoner jedoch in der Premier League seit drei Ligaspielen auf einen Sieg warten, ist der BVB in der Deutschen Bundesliga seit zehn Spielen ungeschlagen. Triumphieren die Borussen auch in der Königsklasse, oder können sich die Spurs durchsetzen? Die Antworten auf diese Fragen gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Sky Experte Didi Hamann kommentiert die Partie an der Seite von David Eder aus dem Stadion in London.

Zeitgleich empfängt Inter Mailand den FC Arsenal. Die Londoner sind in der UEFA Champions League weiterhin ohne Punktverlust und wollen diese Erfolgsserie auch gegen die Mailänder fortsetzen. Das Team von Christian Chivu möchte nach zwei Niederlagen in Folge in der Königsklasse wieder auf die Siegerstraße zurückkehren und der Mannschaft von Mikel Arteta die ersten Punkte in der Ligaphase abnehmen. Ob das gelingt, sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Findet Real nach Alonso-Aus wieder in die Spur?

Auch Real Madrid ist am Dienstag im Einsatz und trifft auf den AS Monaco. Nach dem Abgang von Xabi Alonso steht nun Alvaro Arbeloa an der Seitenlinie der Königlichen und möchte nach der Niederlage gegen Manchester City im letzten Spiel der Königsklasse wieder drei Punkte einfahren. Für die Monegassen zählt jeder Punkt, um sich in den Top 24 zu behaupten. Wer die Partie für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

In den weiteren Spielen am Dienstag sehen Sky Kund:innen ab 16:30 Uhr die Partie Kairat Almaty – FC Brügge, ab 18:00 Uhr Bodø/Glimt – Manchester City und ab 21:00 Uhr die Matches Sporting Lissabon – Paris Saint-Germain, Olympiakos Piräus – Bayer Leverkusen, FC Kopenhagen – SSC Napoli und FC Villarreal – Ajax Amsterdam. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Martin Konrad empfängt die Zuseher:innen am Dienstag gemeinsam mit Gast-Experte Adi Hütter und Sky Experte Jan Age Fjörtoft zur UEFA Champions League. Marko Stankovic liefert als Analyse-Experte detaillierte Einblicke in die Spielzüge der Spitzenteams.

Die UEFA Champions League am Mittwoch mit dem Duell Bayern München gegen Union Saint-Gilloise

Am Mittwoch trifft der FC Bayern München mit Konrad Laimer auf Union Saint-Gilloise und Raul Florucz. Nach der ersten wettbewerbsübergreifenden Saisonniederlage gegen Arsenal konnten die Münchner zuletzt gegen Sporting Lissabon wieder einen Sieg feiern und wollen nun auch gegen Saint-Gilloise drei Punkte einfahren. Die Belgier benötigen dringend einen Erfolg, um ihre Chance auf die Top 24 zu wahren. Dieses Spiel ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zeitgleich tritt der FC Barcelona bei Slavia Prag an. Die Katalanen kämpfen weiterhin um einen Platz unter den besten acht, weshalb jeder Punkt zählt. Für die Tschechen hingegen wäre in den letzten beiden Spielen ein Wunder nötig, um sich noch unter die Top 24 zu schieben. Fans können dieses Match live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgen.

Ebenfalls am Mittwoch trifft Newcastle United auf PSV Eindhoven. Die Magpies haben ihre letzten drei Premier League Spiele allesamt gewonnen und sind in der Königsklasse auf Playoff-Kurs. Mit einem Sieg gegen Eindhoven könnten sie sogar den Sprung unter die besten acht Teams schaffen. Diese Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 gezeigt.

In den weiteren Spielen am Mittwoch zeigt Sky ab 18:00 Uhr FK Qarabag – Eintracht Frankfurt und Galatasaray Istanbul – Atletico Madrid, sowie ab 21:00 Uhr FC Chelsea – FC Pafos, Juventus Turin – Benfica Lissabon und Atalanta Bergamo – Athletic Bilbao. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Constanze Weiss begrüßt am Mittwoch die Zuseher:innen gemeinsam mit Gast-Experte Thorsten Fink und Sky Experte Andreas Herzog. Marko Stankovic ist am Mittwoch ebenfalls als Analyse-Experte im Einsatz.

Die Sky Live-Spiele des 7. Spieltags der UEFA Champions League Ligaphase:

Die UEFA Champions League am Dienstag

16:30 Uhr

Kairat Almaty – FC Brügge live auf Sky Sport Austria 2

18:00 Uhr

Bodø/Glimt – Manchester City live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

Kommentar: David Eder

Co-Kommentar: Didi Hamann

21:00 Uhr

Inter Mailand – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 3

Real Madrid – AS Monaco live auf Sky Sport Austria 4

Sporting Lissabon – Paris Saint-Germain live auf Sky Sport Austria 5

Olympiakos Piräus – Bayer Leverkusen live auf Sky Sport Austria 6

FC Kopenhagen – SSC Napoli live auf Sky Sport Austria 7

FC Villarreal – Ajax Amsterdam live auf Sky Sport Austria 8

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Gast-Experte: Adi Hütter

Sky Experte: Jan Age Fjörtoft

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

FK Qarabag – Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport Austria 3

Galatasaray Istanbul – Atletico Madrid live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Bayern München – Union Saint-Gilloise mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Slavia Prag – FC Barcelona live auf Sky Sport Austria 3

Newcastle United – PSV Eindhoven live auf Sky Sport Austria 4

FC Chelsea – FC Pafos live auf Sky Sport Austria 5

Juventus Turin – Benfica Lissabon live auf Sky Sport Austria 6

Atalanta Bergamo – Athletic Bilbao live auf Sky Sport Austria 7

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Gast-Experte: Thorsten Fink

Sky Experte: Andreas Herzog

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

