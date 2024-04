Der ADMIRAL Bundesliga-Samstag heute live auf Sky

Das Vorarlberg-Derby Lustenau gegen Altach am Samstag ab 16:15 Uhr live & exklusiv bei Sky

Ebenfalls am Samstag ab 16:15 Uhr WAC – Austria Wien und WSG Tirol – Blau-Weiß Linz

Die Qualifikationsgruppe mit dem Vorarlberg-Derby am Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag kommt es in der Qualifikationsgruppe zu einem echten Highlight, wenn im Vorarlberg-Derby Austria Lustenau auf Altach trifft. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft von Andreas Heraf bis auf zwei Punkte an die Altacher heranrücken und den Abstiegskampf wieder spannend machen. Das emotionale Derby sehen Sky Zuseher:innen ab 16:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Zeitgleich kommt es in Kärnten zum Spitzenduell der Qualifikationsgruppe, wenn die Wiener Austria in Wolfsberg zu Gast ist. Nach vier Unentschieden in Folge möchten die Wolfsberger wieder voll punkten, während die Wiener ihren Platz an der Spitze behaupten wollen. Die Partie ist ab 16:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. In Innsbruck trifft zudem die WSG Tirol auf Blau-Weiß Linz. Ab 16:15 Uhr können Sky Zuseher:innen diese Begegnung live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 verfolgen. Alle Samstagsspiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

(Bild: GEPA)