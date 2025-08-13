Der Auftakt in die neue Premier-League-Saison live auf Sky

Die Premier League ist zurück: Der erste Spieltag live auf Sky Sport

Eröffnungsspiel Liverpool gegen Bournemouth am Freitag ab 20:45 Uhr live – auch in UHD

Community Shield Champion Crystal Palace und Oliver Glasner am Sonntag zu Gast bei FIFA Klub-Weltmeister Chelsea – ab 14:50 Uhr live

Die neue „GOAL RUSH – Premier League Konferenz“ am Samstag ab 15:50 Uhr mit dem Topspiel des Nachmittags Tottenham mit Kevin Danso gegen Burnley – Uli Hebel kommentiert

ManUnited gegen Arsenal am Sonntag ab 17:00 Uhr im „Match of the Week“ mit Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Rene Adler – zusätzlich in UHD

Die Sky Sport Premier League Experten für 2025/26: Rene Adler, Thomas Hitzlsperger, Shkodran Mustafi und Didi Hamann

„All Goals“, die neue Highlight-Show immer sonntags nach dem „Match of the Week“

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus und zeigt zusätzlich zur Premier League ab dieser Saison die EFL, Carabao Cup und Vertu Trophy

Streame die Premier League mit Sky X live!

Die Premier League startet am Freitag wieder aus der Sommerpause! Der amtierende Meister FC Liverpool eröffnet zuhause die Saison 2025/2026.

Am Freitagabend soll in Anfield gegen den AFC Bournemouth der Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit gelegt werden. Kommentator Toni Tomic begrüßt die Zuschauer:innen ab 20:45 Uhr live zum Saisoneröffnungsspiel, das auch in UHD angeboten wird. Reporter Sven Töllner berichtet live vor Ort aus Anfield.

Glasner bei Chelsea zu Gast

Auf Oliver Glasner und sein Team wartet am Sonntag ein Auswärtsderby beim FC Chelsea, wo sie nach dem Triumph im Community Shield auch in der Premier League bereits ein Ausrufezeichen setzen wollen. Die Partie wird ab 14:50 Uhr live übertragen.

Pünktlich zum ersten Spieltag der Premier League Saison 2025/26 bringt Sky Sport außerdem mit der „GOAL RUSH – Premier League Konferenz“ ein neues Live-Format auf die Bildschirme. Damit verpassen Fans ab sofort kein Tor mehr am Samstagnachmittag und sind bei allen entscheidenden Momenten hautnah dabei.

GOAL RUSH – Alle Tore und alle Highlights live bei Sky

Ab dieser Saison können Sky Zuschauer:innen die Premier League am Samstagnachmittag noch intensiver erleben: Für alle, die mehr als ein Einzelspiel sehen wollen, ist die neue Funktion „GOAL RUSH” die zentrale Anlaufstelle, um keine Tore und Highlights mehr zu verpassen. Jeden Samstagnachmittag begleitet Sky Sport Premier League die parallel stattfindenden Partien um 16:00 Uhr mit „GOAL RUSH”. Das Topspiel des Nachmittags – an diesem Samstag bestreiten es Tottenham und Burnley – steht dabei im Mittelpunkt der Übertragung, während über Splitscreen-Einblendungen alle Highlights der anderen Begegnungen wie Tore, Elfmeter und Großchancen mit deutschem Kommentar in Echtzeit gezeigt werden. Als zusätzliche Ton-Option wird der englische Originalkommentar (Doppelkommentar) angeboten.

Der FC Arsenal bei Manchester United am Sonntag im „Match of the Week”

Manchester United hat eine Saison zum Vergessen hinter sich. Um künftig wieder an alte Erfolge anzuknüpfen, griffen die Red Devils zuletzt nochmals tief in die Tasche und verpflichteten Benjamin Sesko von RB Leipzig. Nach Informationen von Sky Sport erhalten die Sachsen für den slowenischen Nationalstürmer ein Ablösepaket, das inklusive leicht zu erreichender Bonuszahlungen bei 85 Millionen Euro liegt. Vizemeister Arsenal hingegen will nun ganz nach oben und in Old Trafford bereits ein erstes Ausrufezeichen an die Konkurrenz senden. Ab 17:00 Uhr begrüßen Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Rene Adler die Zuschauer:innen zum „Match of the Week”, das zusätzlich in UHD übertragen wird. Im Anschluss folgt „All Goals“, die neue Premier League Highlight-Show.

Neben Adler gehören Thomas Hitzlsperger, Shkodran Mustafi und Didi Hamann dem Sky Sport Premier League Experten-Team für 2025/26 an. Auch in dieser Saison zeigt Sky Sport alle 380 Spiele der Premier League in voller Länge, über 280 davon live.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Sky Sport hat sich die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Künftig wird Sky Sport umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy anbieten. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 1. Spieltag der Premier League live bei Sky Sport

Donnerstag:

19:00 Uhr: „Box2Box – Welcome Back!“ auf Sky Sport News

Freitag:

20:45 Uhr: FC Liverpool – AFC Bournemouth live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Samstag:

13:20 Uhr: Aston Villa – Newcastle United live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: „GOAL RUSH – Premier League Konferenz“ mit dem Topspiel des Nachmittags Tottenham Hotspur – FC Burnley

18:20 Uhr: Wolverhampton Wanderers – Manchester City live auf Sky Sport Premier League

20:55 Uhr: Brighton & Hove Albion – FC Fulham auf Sky Sport Premier League

23:20 Uhr: FC Sunderland – West Ham United auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: FC Chelsea – Crystal Palace live auf Sky Sport Premier League

14:50 Uhr: Nottingham Forest – FC Brentford live auf Sky Sport 10

17:00 Uhr: „Match of the Week” Manchester United – FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

19:30 Uhr: „Match of the Week: Die Analyse” live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

20:00 Uhr: „All Goals: Die Highlight-Show”, 1. Spieltag live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Montag:

19:30 Uhr: „Monday Night Football” live auf Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: Leeds United – FC Everton live auf Sky Sport Premier League

Bild: Imago