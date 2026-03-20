Vom Sündenbock zum Schlüsselspieler. Im Fußball kippt die Bewertung eines Spielers oft in kürzester Zeit. Kaum jemand zeigt das aktuell so deutlich wie Fernandes bei Manchester United. Eine Entwicklung, die den Einfluss von System, Vertrauen und öffentlicher Wahrnehmung offenlegt.

Noch zu Saisonbeginn galt Fernandes vielen Fans als Sinnbild der Krise. Kritisiert wurden vor allem riskante Fehlpässe, Ballverluste und eine frustrierte Körpersprache. Diskussionen mit Mitspielern und Schiedsrichtern verstärkten das Bild eines überforderten Kapitäns, teils wurde er sogar als einer der schwächsten der Klubgeschichte bezeichnet. Fernandes wurde so zum Symbol der sportlichen Misere und zur Projektionsfläche für die Enttäuschung der vergangenen Jahre.

Gleichzeitig zeigte sich schon vor dem Trainerwechsel eine Diskrepanz: Seine Leistungen brachen nicht ein, blieben solide, aber ohne die Wirkung früherer Bestphasen. Die entscheidenden Momente wurden seltener, seine Zahlen weniger herausragend.

Vom Problem zum Taktgeber

Erst mit der Amtsübernahme von Michael Carrick explodierte seine Produktivität regelrecht. In den Wochen danach entwickelte sich Fernandes zum mit Abstand gefährlichsten Vorlagengeber der Liga: 16 Assists insgesamt, acht davon allein seit dem Trainerwechsel. Der Vorsprung auf den zweitbesten Vorlagengeber wuchs auf beeindruckende acht Assists an. Inzwischen kommt Fernandes auf 23 Scorerpunkte. Ein Wert, den in England nur City-Stürmer Erling Haaland übertrifft.

Diese Diskrepanz war der Kern der Debatte: War die Kritik berechtigt oder überzogen? Spielte Fernandes zu risikoreich, oder war er schlicht einer der wenigen, die überhaupt den Mut hatten, kreative Lösungen zu suchen?

Die Antwort begann sich am 13. Januar 2026 zu verändern. Nach dem Trainerwechsel von Ruben Amorim zu Michael Carrick setzte bei Manchester United ein spürbarer Wandel ein, und Fernandes wurde zum größten Profiteur. Der ehemalige United-Mittelfeldspieler Carrick brachte nicht nur eine neue taktische Ordnung, sondern offenbar auch ein tieferes Verständnis für die Rolle seines Spielmachers mit.

Unter Amorim wirkte United oft zerfahren und hektisch. Die Rollen im Mittelfeld waten unscharf, die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen inkonstant. Fernandes musste vieles gleichzeitig leisten – kreativer Kopf, Verbindungsspieler und Taktgeber. Ein Spagat, der zwangsläufig zu Fehlern führte.