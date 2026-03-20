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Premier League

Der Carrick-Effekt: Warum Fernandes plötzlich wieder Weltklasse ist

Vom Sündenbock zum Schlüsselspieler. Im Fußball kippt die Bewertung eines Spielers oft in kürzester Zeit. Kaum jemand zeigt das aktuell so deutlich wie Fernandes bei Manchester United. Eine Entwicklung, die den Einfluss von System, Vertrauen und öffentlicher Wahrnehmung offenlegt.

Noch zu Saisonbeginn galt Fernandes vielen Fans als Sinnbild der Krise. Kritisiert wurden vor allem riskante Fehlpässe, Ballverluste und eine frustrierte Körpersprache. Diskussionen mit Mitspielern und Schiedsrichtern verstärkten das Bild eines überforderten Kapitäns, teils wurde er sogar als einer der schwächsten der Klubgeschichte bezeichnet. Fernandes wurde so zum Symbol der sportlichen Misere und zur Projektionsfläche für die Enttäuschung der vergangenen Jahre.

Gleichzeitig zeigte sich schon vor dem Trainerwechsel eine Diskrepanz: Seine Leistungen brachen nicht ein, blieben solide, aber ohne die Wirkung früherer Bestphasen. Die entscheidenden Momente wurden seltener, seine Zahlen weniger herausragend.

Vom Problem zum Taktgeber

Erst mit der Amtsübernahme von Michael Carrick explodierte seine Produktivität regelrecht. In den Wochen danach entwickelte sich Fernandes zum mit Abstand gefährlichsten Vorlagengeber der Liga: 16 Assists insgesamt, acht davon allein seit dem Trainerwechsel. Der Vorsprung auf den zweitbesten Vorlagengeber wuchs auf beeindruckende acht Assists an. Inzwischen kommt Fernandes auf 23 Scorerpunkte. Ein Wert, den in England nur City-Stürmer Erling Haaland übertrifft.

Diese Diskrepanz war der Kern der Debatte: War die Kritik berechtigt oder überzogen? Spielte Fernandes zu risikoreich, oder war er schlicht einer der wenigen, die überhaupt den Mut hatten, kreative Lösungen zu suchen?

Die Antwort begann sich am 13. Januar 2026 zu verändern. Nach dem Trainerwechsel von Ruben Amorim zu Michael Carrick setzte bei Manchester United ein spürbarer Wandel ein, und Fernandes wurde zum größten Profiteur. Der ehemalige United-Mittelfeldspieler Carrick brachte nicht nur eine neue taktische Ordnung, sondern offenbar auch ein tieferes Verständnis für die Rolle seines Spielmachers mit.

Unter Amorim wirkte United oft zerfahren und hektisch. Die Rollen im Mittelfeld waten unscharf, die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen inkonstant. Fernandes musste vieles gleichzeitig leisten – kreativer Kopf, Verbindungsspieler und Taktgeber. Ein Spagat, der zwangsläufig zu Fehlern führte.

Carrick hingegen setzte auf Kontrolle. Der Ballbesitz wurde strukturierter, die Staffelung klarer, die Entscheidungswege kürzer. Besonders die Rolle von Casemiro als stabilisierender Sechser erwies sich als Schlüssel. Hinter Fernandes entstand ein Sicherheitsnetz, das ihm erlaubte, sich stärker auf seine Stärken zu konzentrieren.

Wie sehr Fernandes aktuell den Unterschied macht, zeigte sich auch am vergangenen Spieltag gegen Aston Villa. Beim überzeugenden Auftritt war er mit zwei Vorlagen der überragende Spieler auf dem Platz, lenkte das Offensivspiel und gab dem Team konstant Struktur. Es war ein weiteres Beispiel dafür, wie stark sein Einfluss unter Carrick geworden ist. Der ehemalige Villa-Spieler Jack Grealish lobt Fernandes in den sozialen Medien für seine Leistung gegen seinen Ex-Klub und bezeichnete ihn als „absolut unglaublichen Fußballer“.

Fernandes macht den Unterschied

Seine Position lässt sich unter dem neuen Trainer kaum eindeutig definieren und vielleicht liegt genau darin ihre Qualität. Mal agiert Fernandes als tiefer Achter, mal als klassischer Zehner, oft als freier Spielmacher zwischen den Linien. Diese Flexibilität verschafft ihm mehr Ballkontakte, größere Räume und weniger defensive Verpflichtungen. Auffällig ist dabei die Anpassung seines Spiels: weniger überhastete Risikopässe, dafür gezieltere Kreativität. Mehr einfache Lösungen im Aufbau, bessere Einbindung in Kombinationen und ein feineres Gespür für die Halbräume.

Gleichzeitig profitiert das gesamte Offensivspiel: Mitspieler finden bessere Räume, Angriffe wirken strukturierter, die Abhängigkeit von Einzelaktionen nimmt ab.

Auch mental scheint sich etwas verändert zu haben. Fernandes wirkt gefestigter, klarer in seiner Kommunikation, präsenter in seiner Führungsrolle. Die Kritik der vergangenen Monate hat ihn entweder abgehärtet oder wurde durch das Vertrauen des neuen Trainers aufgefangen. Seine Körpersprache ist ruhiger geworden, zielgerichteter. Weniger Frust, mehr Autorität.

So ist Fernandes wieder das geworden, was Manchester United so lange vermisst hat: das Herz des Offensivspiels, das kreative Zentrum, das Gesicht der Mannschaft. Seine Form spiegelt die Entwicklung des Teams wider – und umgekehrt. Überzeugende Siege, etwa im Derby gegen Manchester City oder gegen Tabellenführer Arsenal, unterstreichen diesen Aufschwung.

Am Ende bleibt Fernandes ein Paradebeispiel für die Dynamik des Spitzenfußballs. Formschwankungen gehören dazu, doch ihr Ausmaß hängt oft von Faktoren ab, die über den einzelnen Spieler hinausgehen: System, Struktur, Vertrauen.

Oder anders gesagt: Zwischen Sündenbock und Schlüsselspieler liegt manchmal nur ein Trainerwechsel und die Erkenntnis, dass Wahrnehmung im Fußball oft schneller kippt als ein Spiel.

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(skysport.de)/Beitragsbild: Imago