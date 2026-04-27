Der CL- Halbfinalhit zwischen PSG und dem FC Bayern live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Die Bayern treffen am morgigen Dienstag in der Champions League im Halbfinalhinspiel auswärts auf Paris Saint-Germain – ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Kevin Trapp, ehemaliger deutscher Nationalkeeper und Torhüter von PSG, ist als Spezialgast live aus Paris zugeschaltet

Ebenfalls vor Ort im Einsatz ist Sebastian Hellmann, der die Stimmen einfängt

Die Sky Experten in der UEFA Champions League am Dienstag: Didi Hamann & Jan Age Fjörtoft

Analyse-Experte Marko Stankovic nimmt die Spielzüge der Spitzenteams genauer unter die Lupe

Heimat der UEFA Champions League: Sky zeigt in Österreich 185 Spiele der Königsklasse inklusive dem Finale live

Streame das Spiel mit Sky X

In der UEFA Champions League steht die heiße Phase an. Nur noch vier Mannschaften sind übrig und träumen vom Gewinn der Königsklasse. Am morgigen Dienstag bekommen es die Bayern und ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain zu tun. Setzt sich PSG im heimischen Prinzenpark durch oder können sich die Münchner eine gute Ausgangslage für das Rückspiel sichern? Die Antwort gibt es live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Die Sky Experten Didi Hamann und Jan Age Fjörtoft morgen beim Halbfinal-Hinspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München live & exklusiv bei Sky

Die Bayern peilen nach dem Einzug in das DFB-Pokal-Finale nun auch den Einzug in das Champions League-Endspiel an. Davor müssen sie aber im Halbfinale gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain bestehen. Der deutsche Rekordmeister befindet sich in beeindruckender Form. In der Deutschen Bundesliga haben sie die Meisterkrone schon sicher, im DFB-Pokal gelang der Einzug ins Endspiel und im Viertelfinale der Champions League besiegte das Team von Vincent Kompany Real Madrid mit 6:4 nach Hin- und Rückspiel. Doch die Aufgabe könnte nicht schwerer sein für Laimer und Co. PSG liegt in der heimischen Liga ebenfalls an der Spitze und hatte in der Runde der letzten Acht mit dem FC Liverpool keine Probleme. Zwei souveräne 2:0-Erfolge ließen die Franzosen ins Semifinale einziehen. Das Hinspiel der beiden Giganten des europäischen Fußballs läuft live & exklusiv bei Sky.

Sky Anchor Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen am Dienstag gemeinsam mit den Sky Experten Didi Hamann & Jan Age Fjörtoft ab 20:00 Uhr aus dem Studio. Analyse-Experte Marko Stankovic versorgt die Fans mit fundierten Einblicken in die Spielzüge der beiden Spitzenteams. Live aus Paris sind Sebastian Hellmann und Spezialgast Kevin Trapp zugeschaltet.

Am nächsten Dienstag empfängt der FC Arsenal im Halbfinal-Rückspiel Atletico Madrid. Nach starken Auftritten beider Teams in der Champions League kann jedoch nur eine Mannschaft ins Finale einziehen. Wer von den beiden das Endspiel bestreiten darf, sehen Sky Kund:innen am Dienstag, 5. Mai, live und exklusiv ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Das Finale der UEFA Champions League am 30. Mai live bei Sky

Auch das Finale der UEFA Champions League wird live von Sky Sport Austria übertragen. Am Samstag, 30. Mai, treffen die letzten beiden verbliebenen Mannschaften der Königsklasse in Budapest aufeinander. Das Endspiel wird live auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Das Halbfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

20:00 Uhr

Paris Saint-Germain – FC Bayern München live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Sky Experten: Didi Hamann & Jan Age Fjörtoft

Analyse-Experte: Marko Stankovic

Kommentator: Philipp Paternina

Bild: Imago