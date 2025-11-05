Der CL-Mittwoch mit dem FC Barcelona & Bayer Leverkusen HEUTE LIVE bei Sky

Der UEFA Champions League Mittwoch mit FC Brügge gegen FC Barcelona live & exklusiv bei Sky

Der FC Brügge bekommt es am Mittwoch mit dem FC Barcelona zu tun. Die Belgier stehen aktuell bei drei Punkten, während die Katalanen nach einer 6:1-Gala gegen Olympiakos Piräus wieder zurück auf der Siegerstraße sind. Wer die Partie für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur selben Zeit empfängt Newcastle United Athletic Bilbao. Die Magpies sind seit der Auftaktniederlage gegen den FC Barcelona ungeschlagen und möchten diese Serie fortsetzen. Die Basken konnten am letzten Spieltag ihren ersten Sieg in der Königsklasse einfahren und wollen weiter Punkte sammeln. Fans können dieses Match live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgen.

Ebenfalls am Mittwoch reist Bayer Leverkusen nach Portugal zu Benfica Lissabon. Nach der 2:7-Klatsche gegen PSG will das Team von Kasper Hjulmand gegen die Portugiesen den ersten vollen Erfolg in der aktuellen Saison der UEFA Champions League feiern. Ob ihnen das gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

In den weiteren Spielen am Mittwoch zeigt Sky ab 18:00 Uhr FK Qarabag – FC Chelsea und FC Pafos – FC Villarreal, sowie ab 21:00 Uhr Ajax Amsterdam – Galatasaray Istanbul, Olympique Marseille – Atalanta Bergamo und Inter Mailand – Kairat Almaty. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky-Anchor Martin Konrad begrüßt am Mittwoch die Zuseher:innen gemeinsam mit Sky-Experte Didi Hamann. Marko Stankovic ist am Mittwoch ebenfalls als Analyse-Experte im Einsatz.

Die Sky Live-Spiele des 4. Spieltags der UEFA Champions League Ligaphase:

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

FK Qarabag – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 3

FC Pafos – FC Villarreal live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

FC Brügge – FC Barcelona mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Newcastle United – Athletic Bilbao live auf Sky Sport Austria 3

Benfica Lissabon – Bayer Leverkusen live auf Sky Sport Austria 4

Ajax Amsterdam – Galatasaray Istanbul live auf Sky Sport Austria 5

Olympique Marseille – Atalanta Bergamo live auf Sky Sport Austria 6

Inter Mailand – Kairat Almaty live auf Sky Sport Austria 7

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Sky-Experten: Didi Hamann

Sky-Analyseexperte: Marko Stankovic

Bild: Imago