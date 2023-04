Der CL-Mittwoch mit Real gegen Chelsea heute live bei Sky Sport Austria!

Die UEFA Champions League am Mittwoch mit einer ausführlichen Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Das Highlight am Mittwoch: Real Madrid gegen FC Chelsea um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Sky Sport Austria zeigt alle Spiele des UEFA Champions League Viertelfinales live: am Mittwoch AC Milan gegen SSC Napoli

Die UEFA Champions League am Mittwoch mit den Sky Experten Marc Janko & Peter Stöger

Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz

Das weiße Ballett gegen die Blues aus London mit Marc Janko & Peter Stöger live auf Sky Sport Austria

Am Mittwoch empfängt David Alaba mit Real Madrid den FC Chelsea zur Neuauflage des Vorjahres-Viertelfinales. In der letzten Saison setzte sich das weiße Ballett durch und feierte am Ende den Titelgewinn in der Königsklasse. Die Blues möchten nach dem zweiten Trainerwechsel der Saison die letzte Chance auf einen Titel wahren und sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in London erspielen. Die Partie wird um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Im zweiten Match des Abends wartet ein italienisches Duell auf die Sky Zuseher:innen, wenn der AC Milan auf den SSC Napoli trifft. In der Liga konnten die Rossoneri den Tabellenführer aus Neapel zuletzt mit 4:0 bezwingen. Ob die Mailänder auch im Hinspiel der UEFA Champions League als Sieger vom Platz gehen, ist um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.



Sky Anchor Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen am Mittwoch ab 20:00 Uhr gemeinsam mit den Sky Experten Marc Janko & Peter Stöger live auf Sky Sport Austria 1. Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Bild: Imago