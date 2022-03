Der erste österreichische PGA-Turniersieger Sepp Straka im exklusiven Sky Interview nach seinem historischen Triumph

via

via Sky Sport Austria

Straka geht selbstbewusst in das legendäre Major Turnier: „Der Platz steht mir ziemlich gut.“

Straka über die Begeisterung in Österreich nach seinem Turniersieg: „Viele meiner Freunde, mit denen ich als Kind in Österreich Golf gespielt habe, haben mir geschrieben und mich angerufen.“

Das legendäre Masters von Augusta von 7. – 10. April live & exklusiv bei Sky

Sepp Straka im exklusiven Sky Interview nach dem ersten Turniersieg eines Österreichers bei der PGA Tour über die Vorfreude auf das legendäre Masters von Augusta (7. – 10. April live & exklusiv bei Sky).

…auf die Frage, wie es ihm nach dem historischen Erfolg geht: „Es ist immer noch surreal, dass ich jetzt ein PGA Tour-Gewinner bin und in ein paar Wochen zum Masters nach Augusta fahre.“

…über die Vorfreude auf das legendäre Masters von Augusta: „Es ist riesig. Meine Mutter ist aus Georgia. Ich habe viel Zeit in meiner Kindheit in Georgia verbracht. Es war immer schon ein lebenslanger Traum beim Masters von Augusta mitzuspielen. Es ist wirklich der Wahnsinn, dass es jetzt in ein paar Wochen der Fall ist. Der Platz steht mir ziemlich gut und ich freue mich dort im April zu spielen.“

…auf die Frage, ab wann er an den Sieg geglaubt hat: „Ich habe gewusst, dass auf dem Platz alles möglich ist. Es ist ein wirklich schwieriger Platz mit viel Wasser. Ich habe die ganze Woche sehr gut geputtet.“

…wie er mit dem Regen umgegangen ist: „Es war wichtig den Abschlag ohne Regen spielen zu können. Der Regen war wirklich stark, so dass ich mit einem anderen Schläger hab spielen müssen.“

…über seine österreichischen Wurzeln in Österreich: „Viele meiner Freunde, mit denen ich als Kind in Österreich Golf gespielt habe, haben mir geschrieben und mich angerufen. Alle sind sehr froh, dass ich bei den Masters mitspielen kann.“

…über die Anekdote, er hätte Golf dem Fußball vorgezogen, weil man sich weniger bewegen muss: „Ich war Tormann, viel habe ich mich nicht bewegen müssen. Mein Bruder und ich waren Fußballer und haben dann an einem Golf-Camp teilgenommen wie wir elf oder zwölf waren. Wir haben uns dann entschieden, dass wir ein bisschen mehr Golf spielen wollen. Letztendlich habe ich dann den Fußball aufgegeben und relativ viel Golf gespielt.“

Beitragsbild: Imago