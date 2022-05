Der große Diversity Day am 31. Mai 2022 auf Sky Sport News

Sky Sport News widmet sich den gesamten Tag dem Diversity Day

Ausführliches Exklusiv-Interview mit Leon Goretzka über Rassismus und seinem Selbstverständnis zur öffentlichen Positionierung

Ergebnisse von Umfrage-Institut FanQ zum Themenschwerpunkt Homofeindlichkeit im Fußball ab 12:00 Uhr

Sky unterstützt den Diversity Day am 31. Mai mit einem besonderen Thementag auf Sky Sport News. Dabei werden gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus den Bereichen Sport und Politik verschiedenste Themenblöcke in Bezug auf Diversität beleuchtet.



Struktureller Rassismus wird hierbei ebenso behandelt wie etwa Antisemitismus im Sport oder die Bedeutung der Special Olympics. Ebenfalls wird Homofeindlichkeit im Fußball stark thematisiert. Hierzu veröffentlicht das Umfrage-Institut FanQ morgen eine Studie, deren Ergebnisse mit Katja Kraus (Fußball kann mehr) und Dina Orschmann (Turbine Potsdam) ab 12:00 Uhr analysiert und diskutiert werden. In diesem Zusammenhang wird auch das Thema „Outing im Profi-Fußball“ aufgearbeitet.



Im Sky Sport News Studio sind an diesem Tage unter anderem Dr. Narku Laing (Geschäftsführer Vielfaltprojekte GmbH), Sebastian Girke (Special Olympics Kanu-Athlet), Wojtek Czyz (Sprint- und Weitsprung-Paralympicssieger) sowie Balian Buschbaum (Speaker in Diversity- und Changemanagement-Bereich) zu Gast. Darüber hinaus wird es diverse Schalten sowie ein ausführliches Exklusiv-Interview mit Leon Goretzka über Rassismus und seinem Selbstverständnis zur öffentlichen Positionierung geben.



Charly Classen, Sportchef Sky Deutschland: „Mit unseren ausgewählten Themenblöcken auf Sky Sport News wie beispielsweise Homofeindlichkeit im Fußball und den dazu geladenen Gästen wollen wir für Diversität sensibilisieren und zugleich werben. Sport ist vielfältig – wie unsere Gesellschaft. Jene Vielfalt macht uns aus, so dass Menschen weder im Alltag noch im Sport aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, sexuellen Orientierung, Religion oder Behinderung diskriminiert werden dürfen.



„Mehr als Sportnachrichten“: Talks, Specials und weitere Eigenformate

Sky Sport News ist wieder exklusiv für alle Sky Kund:innen empfangbar. Österreichs einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender ist Bestandteil des Entertainment Pakets sowie des Streamingdienstes Sky X.



Der Diversity Day am 31. Mai 2022 auf Sky Sport News



9:00 Uhr: Einstieg Diversity

10:00 Uhr: Klassismus – Mit Sport gegen Ausgrenzung

11:00 Uhr: Struktureller Rassismus im Sport – Woher kommst du?

12:00 Uhr: Homofeindlichkeit im Fußball

15:00 Uhr: Special Olympics – #Zusammen unschlagbar

17:00 Uhr: Para Sport – Mit Leidenschaft an die Weltspitze

18:00 Uhr: Seniorensport – Ewig Fit? Weltrekord mit 92

19:00 Uhr: Trans* und Inter* im SPORT – Wo ist mein Platz?

20:30 Uhr: Antisemitismus im Sport – Haltung zeigen

21:00 Uhr: Sexismus im Sport – Boxen gegen Genderklischees

22:00 Uhr: Antimuslimischer Rassismus – Fitness ohne geistige Mauern