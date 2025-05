Der Große Preis der Emilia Romagna live auf Sky Sport

Vorberichte am Sonntagmittag ab 13:30 Uhr, im Anschluss daran ab 14:55 Uhr das Rennen live auf Sky Sport F1

Das Sky Sport F1 Team am Wochenende vor Ort im Einsatz: Sky Experte Timo Glock, Kommentator Sascha Roos, Moderator Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner

Darüber hinaus: die Formel 2, Formel 3 und der Porsche Mobil 1 Supercup live auf Sky Sport F1

Streame das Rennwochenende mit Sky X!

Nach Miami ist vor Europa, ein geballter Triple-Header steht bevor: Den Auftakt bildet am kommenden Wochenende das Rennen im traditionsreichen Imola, gefolgt von den prestigeträchtigen Grand Prix von Monaco und Barcelona.

In der Emilia-Romagna war zuletzt Max Verstappen eine Klasse für sich – dreimal in Folge sicherte sich der amtierende Weltmeister hier den Sieg. Für Schlagzeilen sorgte er jüngst jedoch abseits der Formel-1-Bühne: Inkognito nahm er mit einem Ferrari 296 GT3 an Probefahrten zur Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) teil. Eine Entscheidung, die nicht überall auf Verständnis stieß. Sky Experte Ralf Schumacher bewertete die Aktion zwischen den Rennen in Miami und Imola kritisch: „Wenn ich sein Teamchef wäre, hätte ich ihn gefragt, ob er noch alle Tassen im Schrank hat“ und verwies in Backstage Boxengasse – der Formel 1 Podcast von Sky auf das beträchtlich eingegangene Risiko.

Sportlich setzt Verstappen in Imola bereits auf ein starkes Qualifying – dort, wo McLaren in dieser Saison bislang Schwächen offenbarte. Trotz beeindruckender fünf Siege in den ersten sechs Rennen konnte das Team lediglich dreimal die Pole Position erringen. Für Verstappen eine Gelegenheit, sich frühzeitig an die Spitze zu setzen und dem Feld vorauszufahren. Derzeit führt McLaren-Pilot Oscar Piastri die Fahrerwertung mit vier Siegen aus sechs Rennen an. Sein Teamkollege Lando Norris liegt zwar nur 16 Punkte zurück, doch Schumacher machte unlängst ein klares Defizit beim Briten aus: „Es fehlt ihm das kleine Einmal-Eins des Überholens“, so der Sky Experte.

Unterdessen kämpft das Alpine-Team weiterhin mit strukturellen Herausforderungen. Nach ausbleibendem Erfolg zog der neue Teamchef Flavio Briatore die Reißleine und ersetzte Jack Doohan durch Franco Colapinto. Für den 21-jährigen Argentinier ist Imola das erste von fünf Rennen, in denen er sich beweisen muss. Die Entscheidung sei laut Sky Experte Timo Glock absehbar gewesen, da „die Leistung nicht gepasst hat. Er war nicht gut genug.“ Glock kritisierte in Backstage Boxengasse jedoch auch den generellen Umgang mit Doohan und deutete an, das Team habe von Anfang an wenig Vertrauen in den Rookie gesetzt.

Man darf gespannt sein, welche Rechenspiele am Wochenende beim Ferrari-Heimspiel letztlich aufgehen.

Ab Donnerstag ist Sky mit „Warm Up – Das Motorsport Spezial“ in Emilia Romagna live dabei. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können die Motorsportfreund:innen alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Moderator Peter Hardenacke stimmt die Zuschauer:innen gemeinsam mit Sky Experte Timo Glock auf das Rennen ein, der zudem mit Sascha Roos alle Sessions aus Imola live kommentiert. Reporterin Sandra Baumgartner fängt die Stimmen an der Strecke ein.

Insgesamt können sich die Zuschauer:innen bei Sky Sport 2025 auf über 1.000 Stunden Motorsport live freuen. Vom Saisonbeginn der MotoGP Anfang März bis zum Finale der Formel 1 Anfang Dezember bietet Sky Sport Live-Racing an 38 Wochenenden, an denen stets mindestens die Formel 1, MotoGP oder die IndyCar Series im Einsatz sind. Hinzu kommen alle Sessions der F2, F3 live, alle Sessions der F1 Academy, der Porsche Supercup, die World Rally Championship (WRC), ausgewählte Rennen der Ferrari Challenge sowie GT World Challenge – darüber hinaus die Moto2, die Moto3 und die MotoE live.

Sendeplan für den Großen Preis von Emilia Romagna – auf Sky Sport F1:

Donnerstag, 15.5.:

16:30 – 16:45 Uhr: „Warm Up – das Motorsport Spezial“ auf Sky Sport News

19:15 – 20:15 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Fahrer

Freitag, 16.5.:

9:55 – 10:50 Uhr: Formel 3 – Training

11:05 – 12:00 Uhr: Formel 2 – Training

13:15 – 15:05 Uhr: Formel 1 – 1. Freies Training

15:05 – 15:45 Uhr: Formel 3 – Qualifying

16:00 – 16:45 Uhr: Formel 2 – Qualifying

16:45 – 18:30 Uhr: Formel 1 – 2. Freies Training

18:30 – 19:30 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Teamchefs

Samstag, 17.5.:

9:55 – 11:00 Uhr: Formel 3 – 1. Rennen

12:15 – 14:05 Uhr: Formel 1 – 3. Freies Training

14:05 – 15:15 Uhr: Formel 2 – 1. Rennen

15:30 – 17:30 Uhr: Formel 1 – Qualifying

17:30 – 18:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Qualifying

Sonntag, 18.5.:

8:20 – 9:30 Uhr: Formel 3 – 2. Rennen

9:50 – 11:15 Uhr: Formel 2 – 2. Rennen

11:40 – 12:30 Uhr: Porsche Mobil 1 Supercup – Rennen

13:30 – 14:55 Uhr: Formel 1 – Vorberichte

14:55 – 16:45 Uhr: Formel 1 – Rennen

16:45 – 17:30 Uhr: Formel 1 – Analysen & Interviews

17:30 – 18:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Rennen

18:00 – 18:30 Uhr: Ted’s Notebook: GP Emilia Romagna