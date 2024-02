Der Hit zum Frühjahrsauftakt: Salzburg gegen Sturm im Duell um die Tabellenspitze live & exklusiv bei Sky

Der brisante Start ins Jahr 2024: Salzburg gegen den SK Sturm am Freitag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderator Michael Ganhör und Sky Experte Marc Janko begrüßen die Sky Zuseher:innen ab 19:30 Uhr aus der Mozartstadt

Marc Janko ist neben David Eder auch als Co-Kommentator im Einsatz

Am Samstag ab 16:00 Uhr Austria Wien – Hartberg und SCR Altach – Blau-Weiß Linz exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Der Bundesliga-Sonntag mit WAC – SK Rapid und WSG Tirol – Austria Lustenau ab 13:30 Uhr exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Ab 16:30 Uhr der Abschluss der Runde zwischen LASK und Austria Klagenfurt live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Die weiteren Sky Experten am Wochenende: Alfred Tatar am Samstag sowie Peter Stöger am Sonntag, als Analyse-Experte ist Marko Stankovic an beiden Tagen im Einsatz

Nach rund zwei Monaten Pause rollt in der 50. Saison der ADMIRAL Bundesliga ab Freitag wieder der Ball. Zum Auftakt wartet das Duell um die Tabellenführung live & exklusiv bei Sky Sport Austria auf die Fans.

Das heiße Liga-Comeback mit Salzburg – SK Sturm am Freitag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Spannender könnte das Liga-Jahr 2024 nicht starten. Am Freitag kommt es zum Spitzenspiel der beiden österreichischen Top-Teams. Meister gegen Cup-Sieger, Erster gegen Zweiter, Salzburg gegen den SK Sturm. Die Ausgangslage ist klar: Gewinnen die Grazer, gehen sie als Tabellenführer in die letzten Spiele des Grunddurchgangs. Kann die Ilzer-Elf zum ersten Mal seit 2020 wieder ein Liga-Spiel in der Mozartstadt für sich entscheiden? Ab 19:30 begrüßen Moderator Michael Ganhör und Sky Experte Marc Janko, der das Topspiel an der Seite von David Eder als Co-Kommentator begleiten wird, die Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Der Bundesliga-Samstag mit Sky Experte Alfred Tatar live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Weiter geht es am Samstag ab 16:00 Uhr mit einer Zweier-Konferenz. In Wien-Favoriten trifft die Austria auf das Überraschungsteam der Herbstsaison, den TSV Hartberg. Um nicht den Anschluss an die Meistergruppe zu verlieren, müssen die Veilchen mit einem Sieg in die letzten fünf Runden vor der Punkteteilung starten. Ob dies gelingt, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Zeitgleich muss Aufsteiger Blau-Weiß Linz zum SCR Altach. Sky Zuschauer:innen können die Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgen. Die zwei Spiele werden außerdem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 angeboten.

Der Kampf um Platz sechs bei WAC – SK Rapid am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Sonntag warten ab 13:30 Uhr drei weitere Duelle auf die Sky Seher:innen. Im Duell um Platz sechs empfängt der WAC den SK Rapid. Die Hütteldorfer liegen nur einen Punkt vor den Kärntnern und wollen im direkten Duell den Vorsprung vergrößern. Die Partie gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Zeitgleich trifft die WSG Tirol auf Austria Lustenau. Können die Vorarlberger mit Neo-Coach Andreas Heraf die Aufholjagd in der Tabelle mit einem Sieg gegen den Vorletzten beginnen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Den Abschluss der Runde bildet das Aufeinandertreffen zwischen dem LASK und Austria Klagenfurt. Kann die Pacult-Elf den Rückstand auf die Linzer auf drei Punkte verkürzen oder bleibt die Sageder-Elf weiterhin erster Verfolger des Spitzenduos? Sky Sport Austria 1 berichtet ab 16:30 Uhr live & exklusiv.

Die 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Freitag, 9. Februar 2024

19:30 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – SK Puntigamer Sturm Graz, live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Marc Janko

Kommentator: David Eder

Samstag, 10. Februar 2024

16:00 Uhr:

FK Austria Wien – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

CASHPOINT SCR Altach – FC Blau-Weiß Linz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Alfred Tatar

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Sonntag, 11. Februar 2024

13:30 Uhr:

RZ Pellets WAC – SK Rapid, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

LASK – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Peter Stöger

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Bild: GEPA