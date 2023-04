Der Kampf um den Stanley Cup beginnt: Die NHL-Playoffs live bei Sky!

Edmonton Oilers gegen Los Angeles Kings in der Nacht auf Dienstag auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix

Am Samstagabend um 22:00 Uhr Winnipeg Jets gegen Vegas Golden Knights auf Sky Sport Mix

Am Sonntag um 19:00 Uhr New York Islanders gegen Carolina Hurricanes – Oliver Zwartyes und Frank Mauer kommentieren – und um 21:30 Uhr Florida Panthers gegen Boston Bruins auf Sky Sport Mix

„Spin-O-Rama – Dein NHL Magazin“ am Donnerstag, 20.4. um 21:05 Uhr auf Sky Sport Mix

Mit den NHL-Playoffs startet wieder die Jagd auf den begehrten Stanley Cup, die wichtigste Eishockeytrophäe der Welt.

Die Edmonton Oilers befinden sich nach neun Siegen zum Abschluss der Hauptrunde in einer starken Verfassung. In der Nacht auf Dienstag geht es in Spiel eins gegen die Los Angeles Kings, die bereits vor einem Jahr Edmontons Erstrundengegner waren. Damals setzten sich die Oilers mit 4:3 durch. Das Match ist ab 4:00 Uhr auf Sky Sport Top Event sowie Sky Sport Mix zu sehen.

Favorit auf den Titel sind jedoch die Boston Bruins, die eine historische Saison hinlegen; denn mit 65 Siegen und 135 Punkten haben die Bruins einen neuen NHL-Rekord aufgestellt. Sky überträgt unter anderem am Sonntag um 21:30 Uhr das Match gegen die Florida Panthers auf Sky Sport Mix live. Zuvor um 19:00 Uhr kommt es zur Begegnung zwischen den New York Islanders und Carolina Hurricanes, die Oliver Zwartyes und Frank Mauer kommentieren.

Neben den täglichen Live-Übertragungen versorgt Sky die Fans im täglichen Highlight-Magazin „NHL On the Fly“ mit allem Wissens- und Sehenswertem aus der Liga. In „Spin-O-Rama – Dein NHL Magazin“ am Donnerstag, 20.4. ab 21:05 Uhr werden alle wichtigen Themen rund um die Playoffs besprochen.

Außerdem zeigt Sky unabhängig vom Live-Spielplan in der Regel zwischen 11 und 12 Uhr des Folgetags ausführliche 15-minütige Zusammenfassungen sämtlicher Partien, die zuvor in der Nacht stattfanden.

Die NHL 2022/23 bei Sky

Sky ist die Heimat der NHL im österreichischen Fernsehen und wird auch in dieser Saison wieder rund 300 Spiele pro Saison live übertragen. In der Regel zeigt Sky mindestens ein Spiel pro Tag live. Am Wochenende auch einige Partien zur besten Sendezeit für das österreichische Publikum. Sämtliche Spiele werden mit dem englischen Original-Kommentar ausgestrahlt. Darüber hinaus werden ausgewählte Spiele, zu denen auch Partien des NHL Saturday und NHL Sunday sowie der Stanley Cup Playoffs zählen, zusätzlich mit deutschem Kommentar begleitet.

Die Live-Übertragungen der NHL Playoffs bei Sky in dieser Woche:



Nacht auf Dienstag, 18.4.:

4:00 Uhr: Edmonton Oilers – Los Angeles Kings auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix

Nacht auf Mittwoch, 19.4.:

4:00 Uhr: Colorado Avalanche – Seattle Kraken auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix

Nacht auf Donnerstag, 20.4.:

4:00 Uhr: Edmonton Oilers – Los Angeles Kings auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix

Nacht auf Freitag, 21.4.:

03:30 Uhr: Colorado Avalanche – Seattle Kraken auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix

Nacht auf Samstag, 22.4.:

1:30 Uhr: Florida Panthers – Boston Bruins auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix

4:00 Uhr: Los Angeles Kings – Edmonton Oilers auf Sky Sport 1 und Sky Sport Mix

Samstag, 22.4.:

22:00 Uhr: Winnipeg Jets – Vegas Golden Knights auf Sky Sport Mix

4:00 Uhr: Seattle Kraken – Colorado Avalanche auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix

Sonntag, 23.4.:

19:00 Uhr: New York Islanders – Carolina Hurricanes auf Sky Sport Mix

21:30 Uhr: Florida Panthers – Boston Bruins auf Sky Sport 1 und Sky Sport Mix

3:00 Uhr: Los Angeles Kings – Edmonton Oilers auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix

Nacht auf Montag, 24.4.:

1:00 Uhr: New York Rangers – New Jersey Devils auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix