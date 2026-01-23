Der letzte Spieltag der Champions-League-Ligaphase live auf Sky

Der letzte Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League live auf Sky

Bayern München zu Gast bei PSV Eindhoven am Mittwoch ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Zudem am Mittwoch Paris Saint-Germain – Newcastle United, SSC Napoli – FC Chelsea, FC Arsenal – Kairat Almaty, Benfica Lissabon – Real Madrid und FC Barcelona – FC Kopenhagen live bei Sky

Sky Sport Austria zeigt exklusiv 17 der 18 Begegnungen einzeln als auch in der Konferenz der Superlative

Die UEFA Champions League am Mittwoch mit den Sky-Experten Didi Hamann & Jan Age Fjörtoft

Analyse-Experte Marko Stankovic versorgt Fans mit Einblicken in die Spielzüge der Spitzenteams

Heimat der UEFA Champions League: 185 Matches der Königsklasse live bei Sky

Der letzte Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League steht bevor und verspricht jede Menge Spannung sowie Starpower. Harry Kane reist mit den Bayern zum Auswärtsspiel gegen PSV Eindhoven, Kylian Mbappé und Real Madrid treten bei Benfica Lissabon an, Lamine Yamal empfängt mit dem FC Barcelona den FC Kopenhagen und Ousmane Dembélé trifft mit Paris Saint-Germain auf Newcastle United. Die Zuseher:innen sind insgesamt bei 17 von 18 Spielen um den Aufstieg in die K.o.-Phase – ob als Einzelspiel oder in der Konferenz der Superlative – live & exklusiv dabei.

Der letzte Spieltag der UEFA Champions League-Ligaphase: 17 von 18 Spielen live & exklusiv in der Konferenz der Superlative am Mittwoch bei Sky

Der letzte Spieltag der Ligaphase steht bevor und verspricht jede Menge Nervenkitzel: Zahlreiche Spitzenklubs kämpfen am Mittwoch zeitgleich um den Einzug in die Top Acht, um eine gute Ausgangsposition für die K.o.-Phase oder sogar um das direkte Weiterkommen. Natürlich sind auch die Superstars mit von der Partie!

Einer von ihnen ist Harry Kane, der am Mittwoch mit den Bayern zu PSV Eindhoven reist. Während die Münchner in der deutschen Bundesliga weiterhin ungeschlagen sind, mussten sie in der Königsklasse ihre bislang einzige Saisonniederlage hinnehmen. Diese Niederlage kassierten sie gegen den FC Arsenal, der weiterhin ohne Punktverlust an der Tabellenspitze steht und auch im letzten Spiel gegen Kairat Almaty noch einmal drei Punkte einfahren möchte.

Real muss nach Lissabon

Ebenfalls nahezu sicher in der K.o.-Phase sind Kylian Mbappé und Real Madrid. Die Königlichen feierten im ersten Spiel der Königsklasse nach dem Trainerwechsel einen beeindruckenden 6:1-Heimsieg und sind am letzten Spieltag bei Benfica Lissabon zu Gast. Schlechte Erinnerungen an die portugiesische Hauptstadt haben Ousmane Dembélé und seine Teamkollegen von Paris Saint-Germain, die am vergangenen Spieltag mit 1:2 gegen Sporting Lissabon verloren haben. Mit einem Sieg gegen Newcastle United am Mittwoch könnten sich die Franzosen ihren Platz unter den Top Acht und damit das direkte Ticket für die K.o.-Phase sichern.

Spannend bleibt es auch für den FC Barcelona und Lamine Yamal: Nach dem Sieg gegen Slavia Prag haben die Katalanen noch eine kleine Chance auf einen Platz unter den ersten acht, müssen dafür aber den FC Kopenhagen schlagen und auf Schützenhilfe hoffen. Um den Einzug in die Play-offs bangen muss hingegen der SSC Napoli: Die Italiener müssen gegen den FC Chelsea gewinnen, um die Chance auf die Top 24 zu wahren. Allerdings muss die Mannschaft von Antonio Conte selbst bei einem Sieg um das Weiterkommen zittern.

Sky-Anchor Constanze Weiss empfängt die Zuseher:innen am Mittwoch gemeinsam mit den Sky-Experten Didi Hamann & Jan Age Fjörtoft zur UEFA Champions League. Marko Stankovic liefert als Analyse-Experte detaillierte Einblicke in die Spielzüge der Spitzenteams.

Die Sky Live-Spiele des 8. Spieltags der UEFA Champions League Ligaphase

Die UEFA Champions League am Mittwoch

20:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Berichterstattung live auf Sky Sport Austria 1

PSV Eindhoven – FC Bayern München mit umfassender Berichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

FC Liverpool – FC Qarabag live auf Sky Sport Austria 3

Paris Saint-Germain – Newcastle United live auf Sky Sport Austria 4

FC Barcelona – FC Kopenhagen live auf Sky Sport Austria 5

Manchester City – Galatasaray Istanbul live auf Sky Sport Austria 6

Benfica Lissabon – Real Madrid live auf Sky Sport Austria 7

SSC Napoli – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 8

AS Monaco – Juventus Turin live auf Sky Sport 1

Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 2

FC Brügge – Olympique Marseille live auf Sky Sport 3

Athletic Bilbao – Sporting Lissabon live auf Sky Sport 4

Bayer Leverkusen – FC Villarreal live auf Sky Sport 5

Moderation: Constanze Weiss

Sky-Experten: Didi Hamann & Jan Age Fjörtoft

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Bild: Imago