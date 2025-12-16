Der letzte Spieltag der Ligaphase der UEFA Conference League live bei Sky

Oliver Glasner mit Crystal Palace gegen Kuopion PS am Donnerstag ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Ebenfalls am Donnerstag das Duell zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Samsunspor

Michael Ganhör moderiert die UEFA Conference League am Donnerstag und Sky Experte Thomas Silberberger sorgt für detaillierte Einblicke

Sky überträgt in dieser Saison 323 UEFA Europa League und UEFA Conference League Spiele live – 306 davon exklusiv

Die Ligaphase der UEFA Conference League nähert sich dem Ende. Am Donnerstag trifft unter anderem Oliver Glasner mit Crystal Palace auf Kuopion PS und Mainz 05 empfängt Samsunspor. Neben den Einzelspielen können sich Fans auch auf eine 9er Konferenz freuen. Sky überträgt 17 der 18 Spiele des letzten Spieltags der Ligaphase live.

Crystal Palace und Oliver Glasner gegen Kuopion PS am Donnerstag live bei Sky Sport Austria

Am kommenden Donnerstag bestreiten Oliver Glasner und Crystal Palace ihr letztes Spiel in der Ligaphase der UEFA Conference League. Gegner ist diesmal Kuopion PS. Die Londoner belegen derzeit mit drei Siegen aus fünf Partien den neunten Tabellenplatz und könnten mit einem Erfolg gegen die Finnen noch unter die Top Acht vorrücken. Ob das gelingt, sehen Fans live auf Sky Sport Austria 3.

Zur gleichen Zeit trifft der 1. FSV Mainz 05 auf Samsunspor. Die Mainzer, die auf den verletzten Phillipp Mwene verzichten müssen, haben in der bisherigen Ligaphase bereits 10 Punkte gesammelt und wollen auch am letzten Spieltag noch einmal voll anschreiben. Dieses Spiel ist live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

In den weiteren Spielen am Donnerstag zeigt Sky ab 21:00 Uhr FC Lausanne-Sport – AC Fiorentina, Rayo Vallecano – KF Drita, AZ Alkmaar – Jagiellonia, RC Straßburg – Breidablik und AEK Athen – Universitatea Craiova. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Michael Ganhör stimmt die Zuseher:innen am Donnerstag ab 20:15 Uhr auf die spannungsgeladenen Begegnungen des letzten Spieltages der UEFA Conference League Ligaphase ein. Sky Experte Thomas Silberberger versorgt, die Fans mit fundierten Analysen.

Die Sky Live-Spiele des 6. Spieltags der UEFA Conference League Ligaphase:

Die UEFA Conference League am Donnerstag

20:15 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

21:00 Uhr

1. FSV Mainz 05 – Samsunspor live auf Sky Sport Austria 2

Crystal Palace – Kuopion PS live auf Sky Sport Austria 3

FC Lausanne-Sport – AC Fiorentina live auf Sky Sport Austria 4

Rayo Vallecano – KF Drita live auf Sky Sport Austria 5

AZ Alkmaar – Jagiellonia live auf Sky Sport Austria 6

RC Straßburg – Breidablik live auf Sky Sport Austria 7

AEK Athen – Universitatea Craiova live auf Sky Sport Austria 8

Sky Kund:innen können alle weiteren Sky Spiele auf skysportaustria.at/mediathek/ sowie in der Sky Sport Austria App verfolgen.

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Thomas Silberberger

Bild: Imago