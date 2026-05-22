Der letzte Spieltag der Premier-League-Saison 2025/26 am Sonntag live bei Sky

Alle Matches des 38. Spieltags der Premier League am Sonntag live bei Sky

Oliver Glasner empfängt in seinem letzten Ligaspiel mit Crystal Palace Meister Arsenal – ab 16:50 Uhr live bei Sky

Für Tottenham Hotspur und Kevin Danso geht es gegen Everton um den Klassenerhalt – ab 16:50 Uhr live bei Sky

Das „200-Millionen-Euro-Spiel“ am Samstag um den Premier League-Aufstieg und 200 Millionen Euro zwischen Hull City und dem FC Middlesbrough – um 17:30 Uhr live & exklusiv bei Sky

Alle Spiele der Premier League bis 2031 live bei Sky

Streame live mit Sky X

Der finale Spieltag in der Premier League hat noch einige spannende Entscheidungen zu bieten. ÖFB-Teamspieler Kevin Danso und Tottenham Hotspur müssen bis zum Schluss zittern. Wegen der 1:2-Niederlage im Derby gegen Chelsea am vergangenen Dienstag müssen die Spurs am Sonntag zuhause gegen Everton punkten, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu fixieren. Bleibt Tottenham in der Premier League oder müssen die Spurs den bitteren Gang in die Championship antreten? Zuseher:innen können die Partie auf Sky Sport 2 verfolgen.

West Ham United will am letzten Spieltag die Abstiegszone verlassen. Die Hammers liegen zwei Zähler hinter den Spurs. Am letzten Spieltag empfangen sie Leeds United. Mit einem eigenen Sieg und einer Niederlage der Spurs im Parallelspiel, würde West Ham noch den Sprung auf den rettenden 17. Platz schaffen. Wer den Gang in die Championship antreten muss, sehen Fans live auf Sky Sport 3.

Der FC Arsenal kann ganz entspannt in die letzte Runde der Premier League gehen. Dank dem Remis von Verfolger Manchester City am Dienstag stehen die Gunners zum ersten Mal seit 2004 als Meister fest. Das Spiel auswärts bei Crystal Palace und Oliver Glasner dürften beide als Vorbereitung auf ihre jeweiligen Europacup-Endspiele ansehen. Die Partie können Zuseher:innen live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport 1 und Sky Sport UHD verfolgen.

Bevor es am Sonntag in der Premier League rund geht, wird am Samstag noch der dritte Aufsteiger aus der EFL Championship ermittelt. Das Playoff-Finale im Wembley Stadium bestreiten Hull City und der FC Middlesbrough. Für die beiden Vereine geht es nicht nur um den Aufstieg in Englands höchste Spielklasse, sondern auch um ein Plus von circa 200 Millionen Euro an Einnahmen. Wer kann den Traum der Premier League wahr werden lassen und seinem Verein einen Geldregen besorgen? Die Antwort gibt es am Samstag um 17:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event.

Das Playoff-Finale der EFL Championship live bei Sky Sport:

Samstag:

17:30 Uhr: Hull City – FC Middlesbrough live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

Der 38. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Sonntag:

16:00 Uhr: Konferenz des 38. Spieltages live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

16:50 Uhr: Crystal Palace – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

16:50 Uhr: Tottenham Hotspur – FC Everton live auf Sky Sport 2

16:50 Uhr: West Ham United – Leeds United live auf Sky Sport 3

16:50 Uhr: FC Liverpool – FC Brentford live auf Sky Sport 4

16:50 Uhr: Nottingham Forest – AFC Bournemouth live auf Sky Sport 5

16:50 Uhr: Brighton & Hove Albion – Manchester United live auf Sky Sport 6

16:50 Uhr: AFC Sunderland – FC Chelsea live auf Sky Sport 7

16:50 Uhr: Manchester City – Aston Villa live auf Sky Sport 8

16:50 Uhr: FC Fulham – Newcastle United live auf Sky Sport 9

Artikelbild: Imago