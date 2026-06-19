Sky Sport Austria überträgt auch in diesem Jahr das traditionsreiche ATP-Turnier in Halle (streame mit Sky X).

Das ATP-500-Event auf Rasen gilt als wichtigstes Vorbereitungsturnier für Wimbledon und versammelt zahlreiche Topstars der Tennis-Szene.

Zu den Favoriten zählt heuer French-Open-Sieger Alexander Zverev, der sich in Halle den letzten Feinschliff für den Rasen-Klassiker holen möchte.

Die Order of Play am heutigen Freitag:

Heristo Arena – ab 11:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Taylor Fritz – Ben Shelton

Im Anschluss

Alexander Zverev – Raphaël Collignon

Nicht vor 14:30 Uhr

Daniel Altmaier – Daniil Medvedev

Im Anschluss

Frances Tiafoe – Felix Auger-Aliassime