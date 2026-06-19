Der Rasen-Klassiker: ATP-Tennis aus Halle heute live bei Sky Sport Austria
Sky Sport Austria überträgt auch in diesem Jahr das traditionsreiche ATP-Turnier in Halle (streame mit Sky X).
Das ATP-500-Event auf Rasen gilt als wichtigstes Vorbereitungsturnier für Wimbledon und versammelt zahlreiche Topstars der Tennis-Szene.
Zu den Favoriten zählt heuer French-Open-Sieger Alexander Zverev, der sich in Halle den letzten Feinschliff für den Rasen-Klassiker holen möchte.
Die Order of Play am heutigen Freitag:
Heristo Arena – ab 11:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1
Taylor Fritz – Ben Shelton
Im Anschluss
Alexander Zverev – Raphaël Collignon
Nicht vor 14:30 Uhr
Daniel Altmaier – Daniil Medvedev
Im Anschluss
Frances Tiafoe – Felix Auger-Aliassime