Der Rasen-Klassiker: ATP-Tennis aus Halle live bei Sky Sport Austria
Sky Sport Austria überträgt auch in diesem Jahr das traditionsreiche ATP-Turnier in Halle (streame mit Sky X).
Das ATP-500-Event auf Rasen gilt als wichtigstes Vorbereitungsturnier für Wimbledon und versammelt zahlreiche Topstars der Tennis-Szene.
Zu den Favoriten zählt heuer French-Open-Sieger Alexander Zverev, der sich in Halle den letzten Feinschliff für den Rasen-Klassiker holen möchte.
Das heutige Topspiel bestreiten Flavio Cobolli aus Italien und der US-Amerikaner Frances Tiafoe. Die Begegnung ist das vierte Match auf dem Center Court und wird live auf Sky Sport Austria übertragen.
Die Order of Play am heutigen Montag:
Heristo Arena – ab 11:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1
Max Schoenhaus – Learner Tien
Nicht vor 13:00 Uhr
Nikoloz Basilashvili – Daniel Altmaier
Gefolgt von
Nuno Borges – Felix Auger-Aliassime
Gefolgt von
Flavio Cobolli – Frances Tiafoe
Bild: Imago