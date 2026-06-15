Sky Sport Austria überträgt auch in diesem Jahr das traditionsreiche ATP-Turnier in Halle (streame mit Sky X).

Das ATP-500-Event auf Rasen gilt als wichtigstes Vorbereitungsturnier für Wimbledon und versammelt zahlreiche Topstars der Tennis-Szene.

Zu den Favoriten zählt heuer French-Open-Sieger Alexander Zverev, der sich in Halle den letzten Feinschliff für den Rasen-Klassiker holen möchte.

Das heutige Topspiel bestreiten Flavio Cobolli aus Italien und der US-Amerikaner Frances Tiafoe. Die Begegnung ist das vierte Match auf dem Center Court und wird live auf Sky Sport Austria übertragen.

Die Order of Play am heutigen Montag:

Heristo Arena – ab 11:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Max Schoenhaus – Learner Tien

Nicht vor 13:00 Uhr

Nikoloz Basilashvili – Daniel Altmaier

Gefolgt von

Nuno Borges – Felix Auger-Aliassime

Gefolgt von

Flavio Cobolli – Frances Tiafoe

Bild: Imago