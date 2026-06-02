Der Sky Golf Cup 2026 in Zell am See und Velden

Das 20-Jahr-Jubiläum des Sky Golf Cup! 2026 haben Golffans erneut die Möglichkeit, ihre Leidenschaft gemeinsam mit der Sky-Community vor Ort auszuleben. Neben sportlichen Highlights erwarten die Teilnehmer kulinarische Genüsse, sowie exklusive Unterkünfte.

Sky Golf Cup Termine 2026:

20. Juni – 4*S Sportresort Alpenblick Zell am See

Das 4*S Sportresort Alpenblick liegt ideal zwischen Gletscher, Berg und See. Der 1.300 m² große Spa- und Wellnessbereich bietet die perfekte Ergänzung zu spannenden Golfrunden in der Region. Ein Event, das sportliche Herausforderungen und Entspannung harmonisch verbindet.

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26. September – 4*S Seehotel Europa in Velden am Wörthersee

Bereits zum 19. Mal richtet das 4* Superior Seehotel Europa den Sky Golf Cup aus. Die Teilnehmer genießen ein exklusives Wochenende direkt am Wörthersee. Nach einem gemütlichen Beisammensein auf der Clubterrasse folgt ein feierliches Galadinner mit anschließender Siegerehrung. Bei der After-Tournament-Party wird danach traditionell das Tanzbein geschwungen.

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