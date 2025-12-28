Der Sky-Rückblick auf die Herbstsaison: ADMIRAL Bundesliga

Die Sky-Experten Marc Janko und Andreas Herzog blicken auf die Herbstsaison in der ADMIRAL Bundesliga zurück. Heute nehmen sie die gesamte Performance der Liga genauer unter die Lupe.

Teil 5 von 5

Marc Janko: Für Betrachter und Berichterstatter ist es eine unfassbar spannende Liga. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal der Fall war, dass zwischen Platz eins und Platz acht nur acht Punkte liegen. Das ist schon außergewöhnlich.

Man kann natürlich sagen, das ist super spannend. Wenn man es aber kritischer sieht, dann ist es schon so, und das zeigen auch die internationalen Leistungen, dass wir immer mehr Gefahr laufen, den Anschluss zu verlieren. Mittlerweile sind sogar Länder wie Zypern in der Fünfjahreswertung an uns vorbeigezogen. Das gibt mir schon zu denken, vor allem auch deshalb, weil von dem einen oder anderen Verein verlautbart worden ist, dass man auf den Österreicher-Topf verzichtet.

Das bedeutet, man setzt weder auf österreichische Talente, noch schafft man es gleichzeitig, international Punkte zu holen. Da wird es schwierig, das gutzuheißen oder nicht zu kritisieren, weil die österreichische Liga im Kern eine Ausbildungsliga sein muss. Wenn man sich als solche nicht mehr versteht und gleichzeitig keine internationalen Punkte holt, dann wird die Luft dünn.

Ich glaube, da sind alle Entscheidungsträger gefragt, Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen, jungen österreichischen Spielern den Weg in den Profifußball zu ebnen. Stichwort U-17-Nationalteam. Für die Liga wäre es sicher auch nicht schlecht, wenn es wieder ein oder zwei Zugpferde gäbe, die international für Erfolg sorgen, weil das am Ende auch die beste Werbung für die Liga ist. Momentan gibt es keine Mannschaft, die international wirklich für Furore sorgt.

Herzog: Bundesliga „nicht auf höchstem Niveau“

Andreas Herzog: Unsere Liga macht Spaß, wenn eine WSG in Salzburg oder in Graz gewinnt. Das sind Spiele, auf die sich jeder Fußballfan freut, weil man vorher nie weiß, ob es ein ganz klares Ergebnis für eine Mannschaft wird.

Im Gegensatz dazu ist es aber natürlich nicht auf höchstem Niveau. Die Ausgeglichenheit ist auch ein Nachteil, das sehen wir dann im internationalen Vergleich, wo wir extrem hinterherhinken. Die österreichischen Klubs stecken seit zwei, drei Jahren international in einer Talsohle, und da muss man hart arbeiten, um wieder herauszukommen. Wir können nicht dauerhaft irgendwo um Platz siebzehn oder noch weiter hinten in der UEFA-Fünfjahreswertung herumkrebsen.

Wenn wir schon ausländische Legionäre holen, dann müssen wir bessere holen, das ist klar. Bei Salzburg gibt es mit Spielern wie Kerim Alajbegovic oder Edmund Baidoo zwei, drei sehr junge, talentierte Spieler, die mir richtig gut gefallen. Bei anderen Mannschaften würde ich mir wünschen, dass man nicht nur der U-17-Nationalmannschaft zum Vizeweltmeistertitel gratuliert, sondern dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren auch mehrere dieser österreichischen Spieler wirklich regelmäßig in den Profimannschaften sehen. Mit 18 oder 19 Jahren sollte man grundsätzlich bereit sein.

Dass da im Moment noch etwas fehlt, ist klar, aber man muss junge Spieler auch einmal ins kalte Wasser werfen. Ausländische Legionäre haben wir genug, aber offenbar nicht genügend Qualität, um im internationalen Vergleich regelmäßig Spiele zu gewinnen, etwa in der Europa League.