Der Sky Sport Austria Adventkalender startet am 1. Dezember

Der Sky Sport Austria Adventkalender kehrt zurück! Ab 1. Dezember haben Sky-Userinnen und -User wieder die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen!

In zwei Tagen ist es so weit: Vom 1. bis zum 24. Dezember können Sky-Userinnen und -User beim Sky Adventkalender täglich exklusive Preise gewinnen. Jeden Tag um Mitternacht öffnet sich ein neues Türchen mit einem neuen Preis.

Verlost werden unter anderem ein Apple iPhone 17, Tickets für den Österreich-GP in Spielberg und die Erste Bank Open, sowie zahlreiche signierte Trikots und Bälle aller Bundesliga-Teams. Das erste Gewinnspiel startet am Montag, den 1. Dezember um 0:00 Uhr!

So funktioniert die Teilnahme: Ab Montag, den 1. Dezember startet täglich ein neues Gewinnspiel. Jedes einzelne Gewinnspiel läuft für exakt 24 Stunden (mit Ausnahme des großen Weihnachtsgewinnspiels am 24. Dezember). Jede Teilnahme am jeweiligen Gewinnspiel-Quiz kommt in die Verlosung, vorausgesetzt die Teilnahmebedingungen für das jeweilige Gewinnspiel werden erfüllt. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in den jeweiligen Gewinnspielartikeln, im Gewinnspiel-Widget selbst und hier. Die Verlosung erfolgt per Zufallsprinzip.

Wir freuen uns auf eure Teilnahme! Viel Glück!