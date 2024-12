Der Sky Sport Austria Adventkalender – Tag 5: Tippe die 5er-Kette bei Ankick

Mit dem Sky Sport Austria Adventkalender können Sky-Userinnen und -User bis Weihnachten täglich tolle Preise gewinnen. Am heutigen Tag gibt es für alle, die bei Ankick im Minigame die „5er-Kette“ tippen, einen 50€ Gaming Gutschein zu gewinnen!

An Tag fünf des Sky Sport Austria Adventkalenders könnt ihr einen Gutschein für Xbox oder Playstation im Wert von 50€ gewinnen. Um an der Verlosung teilzunehmen, muss im Minigame bei Ankick die „5er-Kette“ für die aktuelle Runde der ADMIRAL Bundesliga getippt werden.

Mit dem Sky Sport Austria Adventkalender können Sky-Userinnen und -User vom 1. bis zum 24. Dezember tolle Preise gewinnen. Jede Teilnahme an der „5er-Kette“ bei Ankick nimmt am Gewinnspiel teil. Die Verlosung erfolgt per Zufallsprinzip.

Das Gewinnspiel läuft bis Freitag, den 6. Dezember 2024, 0:00 Uhr. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen zum Gewinnspiel findet ihr hier.