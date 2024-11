Die ADMIRAL Bundesliga heute live & exklusiv auf Sky Sport Austria

Am heutigen Sonntag das Duell Austria Wien – TSV Hartberg ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Zuvor Blau-Weiß Linz – GAK sowie WAC – Altach live & exklusiv bei Sky

Die Sky Experten am Sonntag: Thomas Silberberger & Peter Stöger



Zum Abschluss der Runde empfängt die Wiener Austria am Sonntag den TSV Hartberg. Vor der Länderspielpause konnten die Veilchen in der Liga fünf Siege am Stück einfahren. Nun wollen sie auch gegen das Team von Ex-Austria-Trainer Manfred Schmid weiter auf der Erfolgswelle reiten. Ob dies gelingt, wird ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Bereits am frühen Nachmittag bekommt es Blau-Weiß Linz mit dem GAK zu tun. Nach dem Sieg gegen Salzburg wollen die Stahlstädter auch gegen den Aufsteiger jubeln. Auch die Poms-Elf hat nach dem ersten Dreier der Saison Lust auf mehr. Wer sich durchsetzt, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Außerdem trifft der WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 auf den SCR Altach.

Ab 13:30 Uhr begrüßen Moderator Marko Stankovic und die Sky Experten Thomas Silberberger & Peter Stöger die Zuschauer:innen aus dem Studio mit der Vorberichterstattung. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds, der Vorlauf für das Spiel Austria Wien gegen TSV Hartberg startet um 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Die 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga heute live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 24. November 2024

13:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:15 Uhr

FC Blau-Weiß Linz – Grazer AK 1902, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

FK Austria Wien – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Sky-Experten: Thomas Silberberger & Peter Stöger

Bild: GEPA