Der Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga mit Austria Wien gegen Sturm Graz heute live bei Sky

Ab 13:30 Uhr SV Ried gegen SCR Altach, TSV Hartberg gegen Austria Klagenfurt live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Im Anschluss der Hit Austria Wien gegen SK Sturm live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Sky Experten am Sonntag: Alfred Tatar

Der Bundesliga-Sonntag mit Sky Experte Alfred Tatar live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Im Tabellenkeller kommt es am Sonntag zum Duell SV Ried gegen SCR Altach. Beide Klubs sind mit je einem Sieg, zwei Unentschieden und gleich sechs Niederlagen gestartet, und liegen daher punktegleich am Tabellenende. Wer sich in diesem Spiel durchsetzen kann, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 gezeigt. Parallel empfängt der TSV Hartberg die Austria aus Klagenfurt. Ob sich die Steirer gegen die Kärntner durchsetzen können, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Darüber hinaus werden die Partien auch in der Original Sky Konferenz übertragen.

Den Abschluss der Runde bildet das Duell der „Eurofighter“ Austria Wien gegen den SK Sturm. Beide haben in der letzten Runde der UEFA Europa Conference League bzw. der UEFA Europa League empfindliche Niederlagen einstecken müssen. In der Liga möchten nun beide die drei Punkte mitnehmen. Dieser Hit ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Sonntag, 2. Oktober 2022

13:30 Uhr:

SV Guntamatic Ried – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

TSV Egger Glas Hartberg – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

FK Austria Wien – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Experte: Alfred Tatar

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA