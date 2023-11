Der Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga mit LASK gegen Sturm heute live auf Sky Sport Austria

LASK gegen SK Sturm am Sonntag ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Bereits ab 13:30 Uhr SCR Altach – SK Rapid und TSV Hartberg – Blau-Weiß Linz exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Sky-Experten am Sonntag: Marc Janko, als Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz

Am kommenden Wochenende dürfen sich die Sky Zuseher:innen auf die 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit dem Hit LASK gegen SK Sturm am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria freuen!

Das Spitzenspiel in Schwarz-Weiß: LASK – SK Sturm mit Sky Experte Marc Janko am Bundesliga-Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Das Topspiel der ADMIRAL Bundesliga wartet am Sonntag auf die Sky Seher:innen, wenn der Tabellendritte LASK den Spitzenreiter SK Sturm empfängt. Während die Linzer am vergangenen Spieltag ein Last-Minute-Remis hinnehmen mussten, kassierten die Grazer die erste Saisonniederlage. Wer kann in der Liga wieder auf die Siegerstraße zurückkehren und das Traditionsduell für sich entscheiden? Die Antwort gibt es ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Eingeleitet wird der Bundesliga-Sonntag bereits ab 13:30 Uhr. Der SCR Altach trifft auf den SK Rapid und kann mit einem Sieg in der Tabelle an den Hütteldorfern vorbeiziehen. Ob dies gelingt, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 gezeigt. Zeitgleich muss der Aufsteiger Blau-Weiß Linz zum TSV Hartberg. Die Partie können Sky Seher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgen. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 angeboten.

Die 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Sonntag, 5. November 2023

13:30 Uhr:

CASHPOINT SCR Altach – SK Rapid, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

TSV Egger Glas Hartberg – FC Blau-Weiß Linz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

LASK – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Bild: GEPA