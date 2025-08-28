Der Super-Samstag mit dem Grazer Derby in der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Das Grazer Stadtduell Grazer AK 1902 gegen Sturm Graz am Samstag ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Zuvor am Samstag das Oberösterreich-Derby LASK – SV Ried und das Match Red Bull Salzburg – Blau-Weiß Linz

Am Sonntag die Spiele TSV Hartberg – SK Rapid, Austria Wien – SCR Altach und WSG Tirol – WAC

Die Sky Experten am Wochenende: Thomas Silberberger am Samstag sowie am Sonntag Marc Janko

Das erste Stadtderby der Saison steht in Graz an! Am kommenden Samstag treffen der GAK und Meister Sturm in der steirischen Hauptstadt aufeinander.

Zuvor steigt in Oberösterreich bereits das zweite Bundesländer-Duell zwischen dem LASK und der SV Ried. Am Sonntag hat der SK Rapid die Chance, seine Serie ungeschlagener Spiele weiter auszubauen. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Das Grazer Stadtduell und das Oberösterreich-Derby zwischen dem LASK und der SV Ried am Super-Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Nach dem Aus im UEFA Champions League Play-off ist Meister Sturm auf Wiedergutmachung aus. Die Gelegenheit dazu bietet sich am Samstag im Stadtderby gegen den GAK. Das Team von Ferdinand Feldhofer, das am Wochenende Heimrecht hat, holte zuletzt ein Remis gegen die formstarken Altacher und will nun auch dem Stadtrivalen Paroli bieten. Ob das gelingt, oder die Blackies das Derby für sich entscheiden können, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Zuvor steigt in Linz das zweite Oberösterreich-Derby der Saison. Nachdem Aufsteiger Ried vergangene Woche bereits Blau-Weiß Linz bezwingen konnte, will das Team von Maximilian Senft nun auch gegen den zweiten Stahlstadtklub, den LASK, punkten. Die Athletiker hingegen wollen es besser machen als ihr Stadtrivale und dem Aufsteiger aus dem Innviertel die Grenzen aufzeigen. Fans können dieses Match live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 verfolgen.

Im dritten Samstagsspiel empfängt Tabellenführer Salzburg das punktelose Schlusslicht Blau-Weiß Linz. Die Bullen sind in der Liga noch ungeschlagen und gut in Form – zuletzt setzten sie sich mit 3:0 gegen den LASK durch und übernahmen die Tabellenführung. Blau-Weiß Linz hingegen wartet noch auf das erste Tor der Saison. Gegen Salzburg will das Team von Mitja Mörec zeigen, warum es vergangene Saison Teil der Meistergruppe war. Diese Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen.

Ab 16:30 Uhr stimmen Moderator Michael Ganhör und Sky Experte Thomas Silberberger die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Die Einzelvorläufe für die Spiele starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds, die Vorberichterstattung für das Grazer Derby startet um 19:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Zudem können Fans die beiden frühen Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Der Bundesliga-Sonntag mit dem Duell TSV Hartberg – SK Rapid live & exklusiv bei Sky

Am Sonntag begrüßt der TSV Hartberg den SK Rapid in der Südstadt. Die Hütteldorfer wollen nach dem Erfolg gegen den WAC in der Liga weiter ohne Niederlage bleiben. Doch auch die Hartberger haben nach dem Sieg gegen die Austria Selbstvertrauen getankt und wollen Rapids Lauf beenden. Dieses Spiel ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur selben Zeit empfängt die Wiener Austria den SCR Altach. Für das Team von Stephan Helm verlief der Saisonstart bislang enttäuschend – gegen Altach soll die Trendwende gelingen.

Die formstarken Vorarlberger, die noch ungeschlagen sind, wollen das allerdings verhindern. Ob der erste Saisonsieg gelingt oder Altach weiterhin ohne Niederlage bleibt, können Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgen.

Im dritten Sonntagsspiel trifft die WSG Tirol auf den WAC. Auch das Team von Philipp Semlic ist in der Liga noch unbesiegt und will diese Serie gegen Didi Kühbauer und seine Mannschaft fortsetzen. Die Lavanttaler mussten bereits zwei Niederlagen hinnehmen – zuletzt gegen Rapid – und wollen gegen die Tiroler wieder voll anschreiben. Dieses Match ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

Ab 16:30 Uhr starten Moderatorin Constanze Weiss und Sky Experte Marc Janko mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Sonntag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans die Sonntags-Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 30. August 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

FC Red Bull Salzburg – FC Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

LASK – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

19:00 Uhr

Grazer AK 1902 – SK Puntigamer Sturm Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

21:30 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Thomas Silberberger

Sonntag, 31. August 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

TSV Egger Glas Hartberg – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FK Austria Wien – SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Marc Janko