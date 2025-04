Der Super-Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga heute live auf Sky

Der Super-Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga mit dem 345. Wiener Derby heute live auf Sky

Ein heißer Fußball-Sonntag mit zwei absoluten Top-Partien erwartet die Fans! Bevor Rapid die Wiener Austria zum 345. Wiener Derby empfängt, duelliert sich Salzburg in der Mozartstadt mit Meister Sturm Graz. Mit Sky sind Fans wie gewohnt bei allen Spielen am Sonntag live dabei, wenn sich Österreichs beste Teams gegenüberstehen.

Es ist wieder so weit, das nächste Derby in Wien steht an und Sky wartet mit einem Wiener Legenden-Doppel auf: die Sky Experten Andreas Herzog und Peter Stöger nehmen die Fans vor den Bildschirmen mit ins 345. Match und kommentieren gemeinsam mit Martin Konrad das ewig junge Duell um die Bundeshauptstadt.

Heimrecht hat dieses Mal der SK Rapid, der mit zwei Niederlagen keinen schlechteren Start in die Meistergruppe erwischen hätte können. Stadtrivale Austria hingegen hatte nach dem ersten Spieltag im Finaldurchgang sogar kurzzeitig die Tabellenführung inne, musste sie jedoch nach einem Unentschieden am vergangenen Wochenende wieder abgeben. Wer das heiß umkämpfte Wiener Derby für sich entscheiden kann, sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Zuvor empfangen die Salzburger, die sich aktuell auf einem Höhenflug befinden, Tabellenführer Sturm Graz in Wals Siezenheim. Die Bullen sind seit zehn Spieltagen ungeschlagen, darunter auch ein 3:1-Erfolg gegen die Grazer. Die Blackies sind ebenfalls seit der Niederlage gegen die Salzburger ungeschlagen und konnten am vergangenen Spieltag die Tabellenführung zurückerobern. Wer von den beiden Teams kann die Serie am Leben erhalten, wer muss sich geschlagen geben? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Die 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga heute live bei Sky:

Sonntag, 13. April 2025

14:00 Uhr

FC Red Bull Salzburg – SK Puntigamer Sturm Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr

SK Rapid – FK Austria Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Kommentator: Martin Konrad

Co-Kommentatoren: Andreas Herzog & Peter Stöger

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Sky-Experte: Alfred Tatar

Bild: GEPA