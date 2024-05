Der 37. Spieltag der Premier League live auf Sky Sport

Das „Match of the Week” ManUnited gegen Arsenal am Sonntag ab 17:00 Uhr mit Sky Experte Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld

Die Partie zusätzlich in UHD/HDR

Aston Villa gegen FC Liverpool am Montagabend ab 20:30 Uhr auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Nachholspiel Tottenham Hotspur gegen Manchester City am Dienstagabend ab 20:30 Uhr auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Alle PL-Spiele der Saison 2023/2024 in voller Länge, davon über 250 Partien live – nur auf Sky Sport

Der FC Arsenal muss weiterhin auf einen Ausrutscher Manchester Citys hoffen, um seine Chance auf die erste Meisterschaft seit 20 Jahren zu wahren. Noch sind die Gunners Tabellenführer, die Elf von Pep Guardiola hat allerdings ein Spiel weniger absolviert. Der kommende 37. Spieltag wird am Samstagmittag um 13:20 Uhr von den Blues und Erling Haaland, der zuletzt vierfach traf, gegen Fulham eröffnet. Tags darauf zieht im Fernduell um den Meisterschaftstitel der FC Arsenal nach, der bei Manchester United bestehen muss.

Match of the Week im Old Trafford

Florian Schmidt-Sommerfeld begrüßt gemeinsam mit Sky Experte Raphael Honigstein ab 17:00 Uhr die Zuschauer:innen zum „Match of the Week”. Die Partie im Old Trafford können Sky Q Kund:innen zusätzlich in UHD genießen.

Sky zeigt von Samstag bis Montag alle Spiele des 37. Spieltags der Premier League, acht davon live. U. a. gastieren Jürgen Klopp und der FC Liverpool, die sich aller Voraussicht nach aus dem Titelrennen verabschiedet haben, am Montagabend bei Aston Villa. Das Match wird ebenfalls zusätzlich in UHD angeboten.

Die Premier League live im Stream

Die Partien West Ham United gegen Luton Town und FC Everton gegen Sheffield United sind für Sky Sport Kund:innen am Samstag ab 16.00 Uhr im Livestream auf www.skysportaustria.at/mediathek/live/ zu sehen.

Darüber hinaus finden am Dienstag und Mittwoch insgesamt drei Nachholspiele des 34. Spieltags statt. Tottenham Hotspur will dann Manchester City am Dienstagabend (ab 20:30 Uhr, auch in UHD) ein Bein stellen – die Blues könnten den vierten Titel in Serie einfahren. Mittwochs spielen außerdem Brighton & Hove Albion gegen den FC Chelsea und Manchester United gegen Newcastle United.

Bis mindestens 2028 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt in Österreich auch zukünftig das Zuhause der Premier League. Die Vereinbarung gilt bis einschließlich 2027/28. Auch in diesem Rechtezeitraum wird Sky die PL wie bisher live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky alle 380 Spiele in voller Länge und über 250 Spiele live.

Der 37. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Samstag:

13:20 Uhr: FC Fulham – Manchester City live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Austria 1

15:50 Uhr: Tottenham Hotspur – FC Burnley live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Newcastle United – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 7

16:00 Uhr: West Ham United – Luton Town im Livestream auf www.skysportaustria.at/mediathek/live/

16:00 Uhr: FC Everton – Sheffield United im Livestream auf www.skysportaustria.at/mediathek/live/

18:20 Uhr: Nottingham Forest – FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

17:00 Uhr: „Match of the week“ Manchester United – FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Austria 2 und Sky Sport UHD

Montag:

20:30 Uhr: Aston Villa – FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Dienstag:

20:30 Uhr: Tottenham Hotspur – Manchester City live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Austria 2 und Sky Sport UHD

Mittwoch:

20:35 Uhr: Brighton & Hove Albion – FC Chelsea live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Austria 2

20:50 Uhr: Manchester United – Newcastle United live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Austria 3

Bild: Imago