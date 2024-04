Der Türkische Supercup LIVE: Galatasaray vs. Fenerbahce im kostenlosen Stream

Am 07. April findet in Sanliurfa der Türkische Supercup zwischen Galatasaray und Fenerbahce statt. Die Partie sollte ursprünglich Ende Dezember gespielt werden, sie wurde jedoch kurzfristig verschoben.

Meister gegen Pokalsieger in der Türkei! Am 29. Dezember sollte Meister Galatasaray gegen den Pokalsieger Fenerbahce in Saudi-Arabien um den türkischen Supercup spielen. Die Partie wurde jedoch kurzfristig verschoben, beide Klubs erklärten den Vorgang in einem gemeinsamen Statement.

Der Türkische Supercup wird nachgeholt

Anfang April wird die Partie nun in Sanliurfa in der Türkei nachgeholt. Sky Sport übertragt live im kostenlosen Stream auf skysportaustria.at Kommentiert wird das Spiel von Dominik Müller zusammen mit Co-Kommentator Kenan Kocak.

Die Ausgangslage der Klubs hat sich dabei nicht verändert: Galatasaray führt die Süper Lig mit zwei Punkten Vorsprung vor Fenerbahce an. Die beiden Stadtnachbarn werden die Meisterschaft wohl unter sich ausmachen, der Drittplatzierte Trabzonspor hat ganze 30 Punkte Abstand auf Platz 2.

Süper Kupa live: Wann und wo?

Wann? Die Partie wird am Sonntag, den 07. April um 20:30 Uhr angepfiffen.

Wo? Das Spiel findet im GAP Stadion in Sanliurfa statt.

Galatasaray vs. Fenerbahce: Übertragung live bei Sky

Das Duell zwischen Meister und Pokalsieger gibt es LIVE im kostenlosen Stream bei skysportaustria.at zu sehen. Die Übertragung beginnt um 20:25 Uhr.

