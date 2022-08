Der UEFA Super Cup Real Madrid gegen Eintracht Frankfurt heute live bei Sky

via

Das Duell des UEFA Champions League Siegers gegen den UEFA Europa League-Sieger am Mittwoch ab 20:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Marc Janko ist als Co-Kommentator neben Philipp Paternina im Einsatz

Im Duell des UEFA Champions League Siegers gegen den Gewinner der UEFA Europa League kommt es am Mittwoch zum Aufeinandertreffen von Real Madrid mit Eintracht Frankfurt. Sky überträgt den UEFA Supercup, der in diesem Jahr in Helsinki stattfindet, live.

Frankfurt-Coach Oliver Glasner hat nach dem UEFA Europa League Märchen der vergangenen Saison die Chance auf einen weiteren Titel mit der Eintracht. Mit dem weißen Ballett aus Madrid erwartet die Deutschen allerdings der UEFA Champions League Rekord-Sieger im Duell der Champions. Wer holt sich den ersten internationalen Titel der Saison? Die Antwort gibt es am Mittwoch ab 20:45 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Sky Experte Marc Janko begleitet die Partie neben Philipp Paternina als Co-Kommentator.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die laufende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Sky zeigt auch die UEFA Europa League und die UEFA Europa Conference League komplett

Die Vereinbarung umfasst alle 282 Spiele der Gruppenphase der Wettbewerbe UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League inklusive der K.o.-Phase und der beiden Finalspiele. Sky zeigt 282 Live-Spiele, davon 252 Spiele exklusiv. Sky überträgt an jedem Spieltag unter anderem alle österreichischen Einzelspiele sowie die Endspiele der beiden Wettbewerbe live.

Der UEFA Super Cup live bei Sky Sport Austria:

Mittwoch, 10. August 2022

20:45 Uhr

Real Madrid – Eintracht Frankfurt, live auf Sky Sport Austria 1

Kommentator: Philipp Paternina

Co-Kommentator: Marc Janko

