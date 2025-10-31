Der vierte Spieltag der UEFA Champions League live auf Sky Sport Austria

Paris Saint-Germain gegen Bayern München am Dienstag ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Zudem am Dienstag Liverpool gegen Real Madrid live & exklusiv bei Sky

Sky-Experte und Liverpool-Legende Didi Hamann analysiert den Hit live an der Anfield Road

Am Mittwoch empfängt der FC Brügge den FC Barcelona ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Außerdem am Mittwoch im Einsatz: Newcastle United gegen Athletic Bilbao und Benfica Lissabon gegen Bayer Leverkusen – live & exklusiv bei Sky

Die Sky Experten in der Königsklasse: Am Dienstag begrüßen Jan Age Fjörtoft & Marc Janko die Zuseher:innen während am Mittwoch Didi Hamann im Studio-Einsatz ist

Analyse-Experte Marko Stankovic versorgt Fans an beiden Spieltagen mit Einblicken in die Spielzüge der Spitzenteams

Sky Sport Austria zeigt 17 der 18 Spiele zum dritten Spieltag der UEFA Champions League live und exklusiv – einzeln und in der Original Sky Konferenz

Heimat der UEFA Champions League: 185 Matches der Königsklasse live bei Sky

Der vierte Spieltag der Königsklasse steht an und hält zwei besondere Leckerbissen bereit. Am Dienstag kommt es in Frankreich zum Aufeinandertreffen zwischen Titelverteidiger Paris Saint-Germain und Bayern München, während in England der strauchelnde FC Liverpool Real Madrid empfängt. Am Mittwoch reist der FC Barcelona nach Belgien zum FC Brügge. Sky überträgt 17 der 18 Spiele des vierten Spieltags in der Ligaphase live & exklusiv – einzeln und in der Original Sky Konferenz.

Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern und Liverpool gegen Real Madrid am Dienstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Paris Saint-Germain empfängt am Dienstag den FC Bayern München und Konrad Laimer zum Duell an der Tabellenspitze. Sowohl die Pariser unter Coach Luis Enrique als auch die Münchner mit Trainer Vincent Kompany weisen aktuell eine perfekte Bilanz in der Ligaphase auf – drei Spiele, drei Siege. Wer behält in diesem Duell der Extraklasse die Oberhand? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Im Parc des Princes empfängt Sky-Moderator Sebastian Hellmann die Fans. An seiner Seite begrüßt er den ehemaligen Paris Saint-Germain Torhüter Kevin Trapp in der Vorberichterstattung.

Zeitgleich steigt in England ein weiteres großes Duell zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid. Während die Madrilenen in der Liga von der Tabellenspitze grüßen, sind die Reds nach vier Liga-Niederlagen in Folge auf der Suche nach ihrer Form. In der UEFA Champions League konnten sie am vergangenen Spieltag jedoch mit einem 5:1-Erfolg über Eintracht Frankfurt ein Ausrufezeichen setzen – gelingt ihnen das gegen das Team von Xabi Alonso erneut? Dieses Spiel sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Sky-Experte Didi Hamann wird das Spiel an seiner ehemaligen Wirkungsstätte an der Anfield Road analysieren

Am frühen Abend trifft der SSC Napoli auf Eintracht Frankfurt. Beide Teams konnten ihren Ansprüchen bislang nicht gerecht werden und stehen nach drei Spieltagen jeweils bei drei Punkten. Wer kann sich in diesem Duell durchsetzen? Dieses Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

In den weiteren Spielen am Dienstag sehen Sky Kund:innen ab 18:00 Uhr die Partie Slavia Prag – FC Arsenal und ab 21:00 Uhr die Matches Tottenham Hotspur – FC Kopenhagen, Bodø/Glimt – AS Monaco, Juventus Turin – Sporting Lissabon, Atletico Madrid – Union Saint-Gilloise und Olympiakos Piräus – PSV Eindhoven. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Am Dienstag empfängt Sky Anchor Constanze Weiss die Zuseher:innen gemeinsam mit den Sky-Experten Jan Age Fjörtoft und Marc Janko zur UEFA Champions League. Marko Stankovic liefert als Analyse-Experte detaillierte Einblicke in die Spielzüge der Spitzenteams.

Der UEFA Champions League Mittwoch mit FC Brügge gegen FC Barcelona live & exklusiv bei Sky

Der FC Brügge bekommt es am Mittwoch mit dem FC Barcelona zu tun. Die Belgier stehen aktuell bei drei Punkten, während die Katalanen nach einer 6:1-Gala gegen Olympiakos Piräus wieder zurück auf der Siegerstraße sind. Wer die Partie für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur selben Zeit empfängt Newcastle United Athletic Bilbao. Die Magpies sind seit der Auftaktniederlage gegen den FC Barcelona ungeschlagen und möchten diese Serie fortsetzen. Die Basken konnten am letzten Spieltag ihren ersten Sieg in der Königsklasse einfahren und wollen weiter Punkte sammeln. Fans können dieses Match live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgen.

Ebenfalls am Mittwoch reist Bayer Leverkusen nach Portugal zu Benfica Lissabon. Nach der 2:7-Klatsche gegen PSG will das Team von Kasper Hjulmand gegen die Portugiesen den ersten vollen Erfolg in der aktuellen Saison der UEFA Champions League feiern. Ob ihnen das gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

In den weiteren Spielen am Mittwoch zeigt Sky ab 18:00 Uhr FK Qarabag – FC Chelsea und FC Pafos – FC Villarreal, sowie ab 21:00 Uhr Ajax Amsterdam – Galatasaray Istanbul, Olympique Marseille – Atalanta Bergamo und Inter Mailand – Kairat Almaty. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky-Anchor Martin Konrad begrüßt am Mittwoch die Zuseher:innen gemeinsam mit Sky-Experte Didi Hamann. Marko Stankovic ist am Mittwoch ebenfalls als Analyse-Experte im Einsatz.

Die Sky Live-Spiele des 4. Spieltags der UEFA Champions League Ligaphase:

Die UEFA Champions League am Dienstag

18:00 Uhr

SSC Napoli – Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport Austria 3

Slavia Prag – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Paris Saint-Germain – FC Bayern München mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

FC Liverpool – Real Madrid live auf Sky Sport Austria 3

Tottenham Hotspur – FC Kopenhagen live auf Sky Sport Austria 4

Bodø/Glimt – AS Monaco live auf Sky Sport Austria 5

Juventus Turin – Sporting Lissabon live auf Sky Sport Austria 6

Atletico Madrid – Union Saint-Gilloise live auf Sky Sport Austria 7

Olympiakos Piräus – PSV Eindhoven live auf Sky Sport Austria 8

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky-Experten: Jan Age Fjörtoft & Marc Janko

Sky-Analyseexperte: Marko Stankovic

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

FK Qarabag – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 3

FC Pafos – FC Villarreal live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

FC Brügge – FC Barcelona mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Newcastle United – Athletic Bilbao live auf Sky Sport Austria 3

Benfica Lissabon – Bayer Leverkusen live auf Sky Sport Austria 4

Ajax Amsterdam – Galatasaray Istanbul live auf Sky Sport Austria 5

Olympique Marseille – Atalanta Bergamo live auf Sky Sport Austria 6

Inter Mailand – Kairat Almaty live auf Sky Sport Austria 7

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Sky-Experten: Didi Hamann

Sky-Analyseexperte: Marko Stankovic

