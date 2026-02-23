Derby-Held und X-Faktor für den Titel? Arsenal feiert Eze

Nach einem schweren Start kommt Eberechi Eze immer mehr in Form beim FC Arsenal. Beim 4:1-Derbysieg bei „Lieblingsgegner“ Tottenham unterstrichen Eze und die Gunners ihre Titelambitionen.

Nach zuletzt drei Vizemeisterschaften in Folge ist der Premier-League-Titel für den FC Arsenal in dieser Saison das große Ziel. Die Gunners haben fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger Manchester City, der allerdings ein Spiel weniger absolviert hat. Ein richtungsweisendes Spiel war der 4:1-Sieg im North-London-Derby bei den Tottenham Hotspur, bei dem neben Viktor Gyökeres vor allem Eberechi Eze im Fokus stand.

Sechs Tore hat Eze in dieser Saison in der Premier League erzielt – fünf davon gegen Tottenham. Nach seinem Hattrick in der Hinrunde zeigte der Offensiv-Allrounder im Rückspiel, wie sehr ihm das Derby steht. Über den Spitznamen „Mr. North-London-Derby“, den ihm Sky Sport Reporter Patrick Berger nach Abpfiff gegeben hat, musste er zwar schmunzeln, wollte sich seine Affinität für die Rivalität aber nicht anmerken lassen: „Ich versuche jedes Spiel mein Bestes zu geben. Ich weiß, wie viel das Spiel den Fans und dem Verein bedeutet.“ Fakt ist: Gegen kein englisches Team traf Eze häufiger. In neun Spielen gegen die Spurs gelangen ihm acht Treffer.

Mister Nord-London-Derby? Eze reagiert auf Spitznamen

Eberechi Eze kommt mit Titeln im Gepäck

Nach 22 Jahren will sich der FC Arsenal wieder zum Premier-League-Champion krönen. Eze könnte dabei der X-Faktor sein, der den Gunners bis zuletzt fehlte. Der 27-Jährige kam im vergangenen Sommer für knapp 70 Millionen Euro Ablöse von Crystal Palace zurück zu seinem Ausbildungsverein.

Mit dem Glasner-Klub hatte Eze neben dem Community Shield auch den FA-Cup gewonnen. Zusammen mit Bayern-Überflieger Michael Olise spielte Eze zwischen 2021 und 2024 bei Palace, ehe Olise den nächsten Karriereschritt zum deutschen Rekordmeister machte.

Bleibt Eze auf Tuchels WM-Radar?

Ezes Leistungen im Derby sind auch Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel aufgefallen sein. Bei den Three Lions fungiert Eze häufig als Joker und unterstrich auch bei der WM-Qualifikation seine Torgefahr mit jeweils einem Treffer gegen Serbien und Lettland. Die Spielmacher-Position ist bei den Engländern prominent besetzt: Jude Bellingham, Phil Foden und Aston Villas Morgan Rogers wollen alle einen Startelfplatz bei der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer.

Bis dahin ist die Saison für Arsenal und Eze noch lang, die Ziele hoch. In der Champions League könnte es Arsenal im Achtelfinale entweder mit Borussia Dortmund oder Bayer Leverkusen im Falle eines deutschen Weiterkommens zutun bekommen. Ob Eze nur „Mr. North-London-Derby“ ist oder auch am kommenden Sonntag (17.30 Uhr live bei Sky – streame mit Sky X) gegen den FC Chelsea im nächsten Derby wieder auftrumpft, wird für das Arteta-Team im Titelrennen und Fernduell mit den Cityzens mitentscheidend sein.

(Fabio Desiderio – skysport.de)

Bild: Imago