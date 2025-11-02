Derby im ÖFB-Cup! Das sind die Viertelfinal-Duelle

Nach der 12. Bundesliga-Runde wurden am heutigen Sonntag die Viertelfinal-Paarungen des ÖFB-Cups ausgelost.

Dabei kommt es unter anderem zum brisanten Duell zwischen dem LASK und Blau-Weiß Linz. Außerdem trifft die SV Ried auf Rapid, Altach muss gegen Sturm ran und der Titelverteidiger WAC wird von Red Bull Salzburg gefordert.

Die Viertelfinal-Duelle im Überblick:

SV Ried – SK Rapid

LASK – FC Blau-Weiß Linz

SCR Altach – SK Sturm Graz

Wolfsberger AC – FC Red Bull Salzburg

