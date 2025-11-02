Derby im ÖFB-Cup! Das sind die Viertelfinal-Duelle
Nach der 12. Bundesliga-Runde wurden am heutigen Sonntag die Viertelfinal-Paarungen des ÖFB-Cups ausgelost.
Dabei kommt es unter anderem zum brisanten Duell zwischen dem LASK und Blau-Weiß Linz. Außerdem trifft die SV Ried auf Rapid, Altach muss gegen Sturm ran und der Titelverteidiger WAC wird von Red Bull Salzburg gefordert.
Die Viertelfinal-Duelle im Überblick:
SV Ried – SK Rapid
LASK – FC Blau-Weiß Linz
SCR Altach – SK Sturm Graz
Wolfsberger AC – FC Red Bull Salzburg
Das sagt Sky-Experte Thomas Silberberger zur Auslosung:
(Red.) / Bild: GEPA