Derby-Time in der ADMIRAL Bundesliga mit dem 333. Wiener Derby Austria gegen Rapid sowie Ried gegen LASK am Sonntag live & exklusiv bei Sky

In der 6. Runde präsentiert sich die ADMIRAL Bundesliga im Derbyfieber. Am Sonntag kommt es zur 333. Auflage des Wiener Derbys, wenn die Wiener Austria den SK Rapid in Favoriten empfängt. Zeitgleich ist auch in Oberösterreich “Derby-Time”.

Am Sonntag kommt es zum absoluten Highlight-Match, wenn die Wiener Austria in Favoriten den SK Rapid zum 333. Wiener Derby empfängt. Während Manfred Schmid noch auf seinen ersten Sieg als Cheftrainer der Veilchen wartet, konnten sich die Grün-Weißen mit einem souveränen Sieg gegen Ried auf Tabellenplatz drei verbessern. Wer sich im 333. Aufeinandertreffen der Wiener Clubs durchsetzen kann, ist ab 16:00 Uhr live & frei empfangbar auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Das Spiel wird von Erich Auer gemeinsam mit dem Sky Experten Alfred Tatar als Co-Kommentator begleitet. Zeitgleich trifft die SV Ried im Oberösterreich Derby auf den LASK. Das Duell wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Zudem fordert der Tabellenzweite SK Sturm in einem Gastspiel Andreas Herzogs Admira. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 ausgestrahlt. Die drei Partien werden außerdem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Bereits am Samstag trifft der Serienmeister aus Salzburg auswärts auf den TSV Hartberg. Ob die Elf von Matthias Jaissle auch ihr sechstes Spiel gewinnen kann, ist ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Parallel will der WAC nach dem ersten Erfolg der Saison auswärts gegen Altach nachlagen. Kann Robin Dutt mit dem WAC das zweite Spiel in Folge gewinnen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Außerdem wird das Duell zwischen Austria Klagenfurt und der WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen. Überdies werden die drei Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Die 6. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 28. August 2021

16:00 Uhr:

TSV Egger Glas Hartberg – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Cashpoint SCR Altach – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SK Austria Klagenfurt – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Martin Stranzl

Sonntag, 29. August 2021

16:00 Uhr:

FK Austria Wien – SK Rapid Wien, live & frei empfangbar auf Sky Sport Austria 2

SV Guntamatic Ried – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FC Flyeralarm Admira – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Walter Kogler

Bild: GEPA