Deutliche Führung für Weltauswahl im Laver Cup

Das Team Welt von Kapitän John McEnroe hat am Samstag bei der sechsten Auflage des Laver Cups in Vancouver die Führung von 4:0 auf 10:2 ausgebaut. Den bisher einzigen Matchsieg für Team Europa hat der Norweger Casper Ruud mit einem 7:6(6),6:2 über den US-Amerikaner Tommy Paul gefeiert. Andrej Rublew (RUS) musste sich Taylor Fritz (USA) ebenso in zwei Sets beugen wie später Hubert Hurkacz (POL) dessen Landsmann Frances Tiafoe. Auch das Doppel ging an die Gastgeber.

Damit reichte Team Welt am Schlusstag schon ein Sieg aus vier Spielen zur erfolgreichen Titelverteidigung. Am letzten Tag gibt es drei Punkte pro Match und es gewinnt ja jenes Team, das zuerst 13 Punkte hat.

(APA) / Bild: Imago