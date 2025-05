Deutsche Bahn erlaubt sich Witz auf Kosten von Heidenheim & Elversberg

Die Deutsche Bahn hat sich kurz vor der Relegation in der deutschen Bundesliga einen kleinen Spaß auf Social Media erlaubt.

Kurz vor dem Bundesliga-Relegations-Hinspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und der SV Elversberg (Donnerstag, live ab 20 Uhr auf Sky – streame mit Sky X) hat die Deutsche Bahn vorab etwas Öl ins knisternde Feuer gegossen.

Heidenheim und Elversberg, zwei beschauliche kleine Fußballorte, kämpfen in der Relegation ab Donnerstag um den letzten Platz in der Bundesliga. Die Begegnung der vermeintlich „kleinen“ Klubs, hat die Deutsche Bahn offenbar als Chance gesehen, beide Vereine ein wenig anzustacheln.

Gestern ging ein Posting auf dem Account „dbpersonenverkehr“ online, auf welchem ein einzelner Personenwaggon auf einer Brücke abgebildet ist, darüber der Schriftzug: „Unser Sonderzug für die Relegationsspiele zwischen Heidenheim und Elversberg“. Darunter in der Caption steht: „Kleiner Spaß“.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Deutsche Bahn witzelt über Größe beider Relegations-Klubs

Selbstverständlich eine Anspielung auf die Größe der beiden Vereins-Orte. In Heidenheim leben rund 50.000 Menschen, in Spiesen-Elversberg sind es nur knapp 13.000.

Doch der 1. FC Heidenheim lässt diesen Witz nicht auf sich sitzen und kontert unter dem Posting in den Kommentaren. „Kleiner Spaß: Wir empfehlen allen FCH Fans, mit einem Bus oder PKW anzureisen, schließlich wollt Ihr ja sicherlich pünktlich zum Anpfiff da sein!“

Was folgte, war ein offener Schlagabtausch in den Kommentaren zwischen dem FCH, der Deutschen Bahn und einigen belustigten Instagram-Usern. Die SV Elversberg hat sich zu dem Posting nicht geäußert.

Heidenheim kämpft gegen Absturz, Elversberg vor Fußballwunder

Wie viele Fans tatsächlich ihren Klub zum jeweiligen Auswärtsspiel begleiten, wird sich erstmals beim Hinspiel zeigen. Heidenheim kämpft in der Relegation um den Verbleib in der Bundesliga. Der Gegner aus Elversberg hat in den letzten Jahren mehr geleistet, als die meisten Fußballexperten für möglich gehalten hätten, und hat jetzt die Chance auf den dritten Aufstieg in vier Jahren.

(Lennart Fitzler – skysport.de)

Bild: Instagram/dbpersonenverkehr