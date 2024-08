Deutsche Fußballerinnen holen Olympia-Bronze

Deutschlands Fußballerinnen haben sich Olympia-Bronze gesichert. Die DFB-Auswahl besiegte am Freitag zum Abschied ihres Trainers Horst Hrubesch im Spiel um Platz drei in Lyon Weltmeister Spanien mit 1:0 (0:0). Das Goldtor erzielte Giulia Gwinn aus einem Elfmeter (65.). Stürmerin Lea Schüller, die Ex-Lebensgefährtin von Österreichs Segel-Olympiasiegerin Lara Vadlau, wurde zur Pause eingewechselt.

Für Spanien vergab Alexia Putellas tief in der Nachspielzeit einen Elfmeter (99.). Die frühere Weltfußballerin scheiterte an Deutschlands Torfrau Ann-Katrin Berger. Das Finale bestreiten am Samstag (17.00 Uhr) in Paris die USA und Brasilien.

(APA)/Beitragsbild: Imago