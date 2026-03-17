Deutscher NHL-Star fällt für restliche Regular Season aus

Hiobsbotschaft für Leon Draisaitl: Der deutsche Eishockeystar fehlt den Edmonton Oilers für den Rest der regulären NHL-Saison.

Der 30-Jährige habe eine Verletzung im Bereich des Unterkörpers erlitten, teilte der Klub am Dienstag mit. Der letzte Spieltag ist für den 16. April angesetzt, anschließend beginnen die Playoffs. Eine Teilnahme der Oilers ist noch nicht sicher.

Draisaitl hatte sich die Verletzung am Sonntag im Spiel gegen die Nashville Predators (3:1) bei einem harten Hit gegen die Bande zugezogen und schon im ersten Drittel das Eis verlassen müssen. Der gebürtige Kölner spielte nur 3:12 Minuten und kehrte nicht zurück.

„Ich denke, wir werden einige Zeit auf ihn verzichten müssen“, hatte Trainer Kris Knoblauch schon am Montag (Ortszeit) gesagt. Draisaitl hat in 65 Saisonspielen 35 Tore und 62 Assists erzielt. Derzeit stehen die Oilers auf einem Playoff-Platz, der Vorsprung auf die Verfolger ist aber nicht groß.

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