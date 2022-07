Deutsches Duell im Damen-Viertelfinale

Zwei deutsche Tennisspielerinnen haben sensationell das Viertelfinale beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon erreicht und treffen in der Runde der letzten acht aufeinander. Die 34-jährige Tatjana Maria warf die als Nummer zwölf gesetzte Lettin Jelena Ostapenko mit 5:7,7:5,7:5 raus. Die zweifache Mutter wehrte dabei im zweiten Satz zwei Matchbälle ab, ehe sie den größten Karriereerfolg feierte. Die 22-jährige Jule Niemeier besiegte die Britin Heather Watson mit 6:2,6:4.

Beide stehen zum ersten Mal in ihrer Laufbahn bei einem Grand-Slam-Turnier unter den besten acht. „Es tut mir leid, dass ich heute eine Britin rauswerfen musste. Ich bin super stolz auf mich selbst“, sagte Niemeier, die damit bereits 360.000 Euro verdiente – mehr als in ihrer kompletten Karriere bisher.

Niemeier folgt Maria ins Wimbledon-Viertelfinale

„Ich habe keine Worte für dieses unfassbare Publikum. Ich habe mir gesagt: Die glauben an mich, also glaube auch ich an mich“, erklärte indes Maria, die vor 15 Monaten ihre zweite Tochter Cecilia zur Welt gebracht hatte. „Es macht mich so stolz, eine Mutter zu sein. Das ist das Beste auf der Welt“, sagte sie in ihrer Dankesrede.

Ebenfalls im Viertelfinale steht die Tschechin Marie Bouzkova nach einem 7:5,6:2 über die Französin Caroline Garcia.

