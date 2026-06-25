Deutschland, Argentinien & Co.: 15 Teams schon fix im Sechzehntelfinale

Ecuador hat bei der WM mit einem 2:1-Sieg über Deutschland im abschließenden Spiel der Gruppe E noch den Aufstieg geschafft. Die Südamerikaner zählen zu den besten Gruppendritten und stehen fix im Sechzehntelfinale.

Deutschland stand bereits vor der Partie als Gruppensieger fest, auch die Elfenbeinküste erreichte mit einem 2:0-Erfolg gegen Curacao die K.o.-Phase. Insgesamt haben bereits 15 von 32 Teams den Einzug ins Sechzehntelfinale fixiert.

Die bereits qualifizierten Nationen im Überblick: